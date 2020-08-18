У Білорусі мирних людей, які вийшли на протест через несправедливі президентські вибори, ОМОНівці жорстоко побили. Про жорстокі тортури розповів один з постраждалих 23-річний Олексій Еліфіренко. Його всю ніч били: спочатку в автозаку, потім в управлінні внутрішніх справ і в слідчому ізоляторі.

"Розрізали штани та труси, позначали номером"

Олексій Еліфіренко розповів виданню "Радіо Свобода", як саме з нього знущались. Хлопцю пощастило, адже через травму ноги його забрала "швидка". Вже з лікарні Еліференка відпустили додому.

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Однак він зазначив, що його та інших протестувальників не лише били, але й знущались морально. Після затримання, ОМОНівці клали людей обличчям до підлоги, а тоді усім по черзі розрізали штани. Деяким навіть спідню білизну.

Писали на нозі маркером, де був затриманий. Також номерний знак. Сказали, що тепер в нас немає ні ім'я, ні прізвища – лише номер. Так і кликали мене: "15-й, встати!". Потім почали бити,

– зазначив постраждалий Еліференко.

Хлопця затримали увечері 12 серпня біля станції метро "Пушкінська" в Мінську, саме цю адресу і написали маркером на його тілі. Силовики насміхалися з протестувальників, називали їх революціонерами, терористами.



Розрізані штани Еліфіренка / Фото скриншот з відео "Радіо Свобода"



Окрім ноги, номер написали ще на футболці / Фото скриншот з відео "Радіо Свобода"

"Питали, хто найкращий президент світу"

Силовики не просто били протестувальників, а ще й придумували різні насмішки та інші методи, аби принизити людей.

"Вони питали, хто найкращий президент світу. Ми повинні були відповісти: "Олександр Григорович Лукашенко". Вони відповідали: "Молодці!", а тоді по черзі били. Ще питали, чи будемо писати заяву в поліції. Ми казали, що ні. Вони продовжували бити", – розповів хлопець.

Пам'ятаю, там ходила дівчина в масці, вона теж била. Вона була блондинка, мене теж била,

– заявив Еліфіренко.



Спина хлопця менше побита через тепліший та товстіший одяг / Фото скриншот з відео "Радіо Свобода"



Наслідки побиття на тілі Еліфіренка / Фото скриншот з відео "Радіо Свобода"

"В ізоляторі давали одне відро води на всіх"

Еліфіренко розповів, що силовики часто маркерами розмальовували протестувальників, це було ще одним методом їх знущання. "Один підійшов до мене, намалював мені вуса. Дивився, як гарно вийде. Я лише стояв і запам'ятовував його очі в цей момент", – сказав хлопець.

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Він також розповів, що в ізоляторі їм не давали їжі, а воду інколи заносили – одне відро на понад сотню людей. "Ми ледве йшли, у всіх були відбиті ноги. Нас загнали у кімнату, розміром 7 на 4 метри приблизно. У цій кімнаті було 130 людей приблизно. Деякі були вже третю добу. Всі стояли, хтось намагався хоть якось поспати на цьому бетоні. Їжі не давали, інколи заносили воду у відрі – одне на всіх, так всі пили", – зауважив Еліфіренко.

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