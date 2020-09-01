Експерти ООН з прав людини заявили, що мають 450 задокументованих випадків катувань і жорстокого поводження з людьми в Білорусі. Усі випадки сталися під час жорсткого розгону мітингувальників та масових затримань після президентських виборів.

Водночас правозахисники повідомили, що не знають розташування 6 осіб. Про це мовиться на сайті Управління Верховного комісара ООН з прав людини.

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Крім цього, експерти ООН отримали повідомлення про насильство відносно жінок і дітей, включаючи сексуальне насильство і зґвалтування гумовими кийками.

Також в ООН наголосили, що тортури є абсолютно неприпустимими й суперечать нормам міжнародного права у галузі прав людини. Ба більше, там зазначили, що ніякі обставини, зокрема і нестабільна внутрішня ситуація, не можуть бути виправданням насильства.

Влада Білорусі повинна негайно припинити всі порушення прав людини й покласти край цій атмосфері безкарності,

– підкреслили експерти ООН.

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