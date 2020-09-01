Правозахисники зафіксували 450 випадків катувань у Білорусі: в ООН б'ють на сполох
Експерти ООН з прав людини заявили, що мають 450 задокументованих випадків катувань і жорстокого поводження з людьми в Білорусі. Усі випадки сталися під час жорсткого розгону мітингувальників та масових затримань після президентських виборів.
Водночас правозахисники повідомили, що не знають розташування 6 осіб. Про це мовиться на сайті Управління Верховного комісара ООН з прав людини.
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Крім цього, експерти ООН отримали повідомлення про насильство відносно жінок і дітей, включаючи сексуальне насильство і зґвалтування гумовими кийками.
Також в ООН наголосили, що тортури є абсолютно неприпустимими й суперечать нормам міжнародного права у галузі прав людини. Ба більше, там зазначили, що ніякі обставини, зокрема і нестабільна внутрішня ситуація, не можуть бути виправданням насильства.
Влада Білорусі повинна негайно припинити всі порушення прав людини й покласти край цій атмосфері безкарності,
– підкреслили експерти ООН.
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Протести у Білорусі: головне
- У Білорусі з 9 серпня тривають масові протести. Люди вийшли на вулиці, адже не згодні з офіційними результати президентських виборів. Вони вимагають проведення повторного голосування.
- У період 9 – 11 серпня силові структури проводили жорсткий розгін акцій протесту з використанням спецзасобів. ОМОНівці застосовували світло-шумові гранати, водомети та гумові кулі.
- Протягом трьох діб затримали приблизно 7 тисяч осіб, сотні постраждалих госпіталізовані, кілька людей померли.
- Донині нічого невідомо про порушення кримінальних справ стосовно працівників правоохоронних органів, які застосували надмірне насильство відносно затриманих.