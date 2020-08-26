"Люди вили від болю": затриманий мінчанин зумів зняти відео в автозаку
Мінчанину вдалося зафіксувати на камеру, як його затримали під час протестів в Білорусі. На відео потрапили і жорстокі побиття в автозаку.
Протестувальнику вдалося зберегти відео, силовики не видалили його після затримання, інформує портал TUT.BY.
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Затримання активіста: як все було
- 48-річного Дениса Германова затримали в Мінську, на проспекті Переможців 10 серпня.
- Він стояв в ланцюзі солідарності, підняв руки та не чинив опору бійцям ОМОНу, коли вони під'їхали.
- Однак його силоміць затягли в автозак. А там почалися жорстокі побої.
Що відбувалося в автозаку
Звук кийків не забути ніколи,
– розповів Германов.
По дорозі в СІЗО на Окрестіна автозак зробив зупинку. У нього завантажили нових затриманих. Людей били так сильно, що деякі плакали.
За словами чоловіка, його били тричі: під час затримання, в автозаку і коли привезли в СІЗО. "На Окрестіна люди вили просто, їх били смертним боєм", – згадує він.
Як вдалося зняти та зберегти відео
- Германов розповів, що перед ізолятором йому вдалося дістати з камери батарею і сховати її. Разом з речами він здав камеру силовикам, однак запис зберігся.
- Протестувальнику дали 12 діб арешту.
Дивіться відео з автозаку (18+)
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Головне про протести у Білорусі
- Масштабні протести у Білорусі розпочалися ввечері 9 серпня та тривають досі.
- Люди почали виходити на вулиці своїх міст, аби висловити протест проти фальсифікацій на президентських виборах. Перемогу на них начебто здобув Олександр Лукашенко, втім, демонстранти з цим незгодні.
- ОМОН від самого початку мирних протестів жорстоко розганяв та затримував активістів. До них застосовували насилля і після затримання. В хід силовики пускали кийки, гумові кулі, світло-шумові гранати. У деяких випадках застосовували навіть бойові патрони.
- У Білорусі офіційно підтвердили загибель чотирьох осіб під час акцій протестів, але правозахисники кажуть: жертв свавілля правоохоронців більше.
- З 11 серпня у країні стартував загальнонаціональний страйк.
- Опозиція створила Координаційну раду, мета якої забезпечити мирну передачу влади в країні.
- Влада країни вважає діяльність Координаційної ради опозиції незаконною.