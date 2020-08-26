Мінчанину вдалося зафіксувати на камеру, як його затримали під час протестів в Білорусі. На відео потрапили і жорстокі побиття в автозаку.

Протестувальнику вдалося зберегти відео, силовики не видалили його після затримання, інформує портал TUT.BY.

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Затримання активіста: як все було

48-річного Дениса Германова затримали в Мінську, на проспекті Переможців 10 серпня.

Він стояв в ланцюзі солідарності, підняв руки та не чинив опору бійцям ОМОНу, коли вони під'їхали.

Однак його силоміць затягли в автозак. А там почалися жорстокі побої.

Що відбувалося в автозаку

Звук кийків не забути ніколи,

– розповів Германов.

По дорозі в СІЗО на Окрестіна автозак зробив зупинку. У нього завантажили нових затриманих. Людей били так сильно, що деякі плакали.

За словами чоловіка, його били тричі: під час затримання, в автозаку і коли привезли в СІЗО. "На Окрестіна люди вили просто, їх били смертним боєм", – згадує він.

Як вдалося зняти та зберегти відео

Германов розповів, що перед ізолятором йому вдалося дістати з камери батарею і сховати її. Разом з речами він здав камеру силовикам, однак запис зберігся.

Протестувальнику дали 12 діб арешту.

Дивіться відео з автозаку (18+)

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