Вже вісімнадцятий день поспіль білоруси протестують проти фальсифікацій на президентських виборах. Тим часом, демонстрантів та очільників страйкових комітетів затримують та викликають на допити.

Про те, що відбувається на 18-й день масових протестів у Білорусі, читайте у матеріалі 24 каналу.

Основне Масові протести в Білорусі: останні новини й що відомо – фото, відео

Протести в Білорусі

У Білорусі продовжують формувати ланцюги солідарності. У Мінську це зробили в мікрорайоні Уруч'є, а також біля будівлі Академії наук з продовольства.



Ланцюг солідарності у мінському мікрорайоні / Фото TUT.by



Ще один ланцюг солідарності / Фото TUT.by

Керівництво Мінського тракторного заводу має намір відправити у відрядження учасників загальнонаціонального страйку . Про те, що їх планують відрядити на Оршанський завод, повідомили самі працівники холдингу. У списках, які вже є на руках у кадровиків, близько 20 прізвищ.



. Про те, що їх планують відрядити на Оршанський завод, повідомили самі працівники холдингу. У списках, які вже є на руках у кадровиків, близько 20 прізвищ. Очільник страйкового комітету Мінського заводу колісних тягачів Олександр Лавринович отримав 10 діб арешту, інформує TUT.by. Його звинуватили в порушенні порядку організації масових зібрань.



Щонайменше троє працівників підприємства "Белшини" залишились без роботи через участь у страйку. Саме вони намагались організувати акцію протесту. Як повідомив один зі звільнених робітників, він залишився без місця праці начебто через прогул.

Тим часом правоохоронці знімають з будинків біло-червоно-білу символіку. Один з таких моментів потрапив на відео.

У Мінську затримали лікаря-онколога Дмитра Александрова. Він прийшов до Міносвіти на акцію для підтримки вчителів. Адже раніше Лукашенко заявив, що ті, хто не розділяє державну ідеологію, у школі викладати не повинні. Ніч лікар провів у ізоляторі, зараз він вдома, проте чекає на суд.

Що кажуть у МВС Білорусі

На акціях протесту 25 серпня затримали 51 громадянина. Про це повідомили у МВС Білорусі. За оцінками силовиків, на демонстрації опозиціонерів прийшли не більше 5 тисяч осіб. Акції на підтримку Лукашенка, як порахували правоохоронці, були "значно чисельнішими", понад 16 тисяч осіб у Брестській і Гродненській областях, а також у Мінську і Мінській області.

Зверніть увагу! Тим часом Генпрокуратура Білорусі продовжує розглядати справи про застосування насилля проти протестувальників. Про жодні результати наразі невідомо.

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