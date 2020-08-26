Білоруси протестують, влада продовжує тиск: що відбувається в Білорусі 26 серпня – фото, відео
Вже вісімнадцятий день поспіль білоруси протестують проти фальсифікацій на президентських виборах. Тим часом, демонстрантів та очільників страйкових комітетів затримують та викликають на допити.
Про те, що відбувається на 18-й день масових протестів у Білорусі, читайте у матеріалі 24 каналу.
Основне Масові протести в Білорусі: останні новини й що відомо – фото, відео
Протести в Білорусі
- У Білорусі продовжують формувати ланцюги солідарності. У Мінську це зробили в мікрорайоні Уруч'є, а також біля будівлі Академії наук з продовольства.
Ланцюг солідарності у мінському мікрорайоні / Фото TUT.by
Ще один ланцюг солідарності / Фото TUT.by
- Керівництво Мінського тракторного заводу має намір відправити у відрядження учасників загальнонаціонального страйку. Про те, що їх планують відрядити на Оршанський завод, повідомили самі працівники холдингу. У списках, які вже є на руках у кадровиків, близько 20 прізвищ.
- Очільник страйкового комітету Мінського заводу колісних тягачів Олександр Лавринович отримав 10 діб арешту, інформує TUT.by. Його звинуватили в порушенні порядку організації масових зібрань.
- Щонайменше троє працівників підприємства "Белшини" залишились без роботи через участь у страйку. Саме вони намагались організувати акцію протесту. Як повідомив один зі звільнених робітників, він залишився без місця праці начебто через прогул.
- Тим часом правоохоронці знімають з будинків біло-червоно-білу символіку. Один з таких моментів потрапив на відео.
- У Мінську затримали лікаря-онколога Дмитра Александрова. Він прийшов до Міносвіти на акцію для підтримки вчителів. Адже раніше Лукашенко заявив, що ті, хто не розділяє державну ідеологію, у школі викладати не повинні. Ніч лікар провів у ізоляторі, зараз він вдома, проте чекає на суд.
Що кажуть у МВС Білорусі
На акціях протесту 25 серпня затримали 51 громадянина. Про це повідомили у МВС Білорусі. За оцінками силовиків, на демонстрації опозиціонерів прийшли не більше 5 тисяч осіб. Акції на підтримку Лукашенка, як порахували правоохоронці, були "значно чисельнішими", понад 16 тисяч осіб у Брестській і Гродненській областях, а також у Мінську і Мінській області.
Головне про протести у Білорусі
- Масові протести у Білорусі розпочалися ввечері 9 серпня та тривають досі.
- Люди почали масово виходити на вулиці своїх міст, аби висловити свій протест проти фальсифікацій на президентських виборах. Перемогу на них начебто здобув Олександр Лукашенко, втім, демонстранти з цим незгодні.
- ОМОН від самого початку мирних протестів жорстоко розганяв та затримував активістів. До них застосовували насилля і після затримання.
- В хід силовики пускали кийки, гумові кулі, світлошумові гранати. У деяких випадках застосовували навіть бойові патрони.
- У Білорусі офіційно підтвердили загибель чотирьох осіб під час акцій протестів. Правозахисники кажуть: жертв свавілля правоохоронців більше.
- Постраждали від дій силовиків сотні демонстрантів, а кілька тисяч були затримані.
- Люди вимагають: провести чесні вибори, звільнити усіх політв'язнів та покарати ОМОНівців, які били та катували мирних демонстрантів.
- З 11 серпня у країні стартував загальнонаціональний страйк.
- Опозиція, своєю чергою, створила Координаційну раду, мета якої – забезпечити мирну передачу влади в країні.