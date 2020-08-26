Нобелівську лауреатку Світлану Алексієвич викликали до Слідчого комітету Білорусі. Вона входить до президії Координаційної ради Білорусі, яку офіційна влада на чолі з головою Конституційного суду назвали незаконною.

Перед Алексієвич на допит у Слідчий комітет викликали інших членів президії Павла Латушка та Максима Знака, повідомляє білоруське "Радіо Свобода".

Нагадаємо Координаційну раду опозиції в Білорусі визнали неконституційною: що відомо

З'явитися на допит нобелівська лауреатка у галузі літератури має о 14 годині 26 серпня.

Що відомо про Світлану Алексієвич? Це авторка книг "У війни – не жіноче обличчя", "Цинкові хлопчики", "Чорнобильська молитва" (лягла в основу серіалу Чорнобиль від HBO), "Час секонд хенд". Засуджує російську агресію в Україні. Має українське коріння. В 2015 році стала лауреаткою Нобелівської премії.

Що відомо про затримання членів Координаційної ради Білорусі

24 серпня в Білорусі затримали членів опозиційної Координаційної Ради. Довірену особу Світлани Тихановської Ольгу Ковалькову та керівника страйккому МТЗ Сергія Дилевського кинули в автозак ОМОНівці . Їх затримали нібито за організацію несанкціонованих мітингів.

. Їх затримали нібито за організацію несанкціонованих мітингів. Генеральна прокуратура Білорусі відкрила проти них кримінальну справу. Їм закидають спробу захоплення влади .

. Створена опозиційними силами Білорусі Координаційна рада має на меті забезпечити мирну передачу влади в країні. З діяльністю новоствореного органу можна ознайомитися на офіційному сайті.

До президії ради увійшли: