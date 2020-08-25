Голова Конституційного суду Білорусі Петро Міклашевич 25 серпня назвав створення Координаційної ради опозиції неконституційним. Раніше декількох членів організації затримали ОМОНівці.

За словами Міклашевича, Конституція Білорусі не передбачає можливості створення громадських органів і організацій, які мають право переглядати підсумки президентських виборів. Його слова цитує Интерфакс.

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При цьому він закликав усіх громадян Білорусі дотримуватись закону та Конституції.

Що відомо про затримання членів Координаційної ради Білорусі

24 серпня в Білорусі затримали членів опозиційної Координаційної Ради. Довірену особу Світлани Тихановської Ольгу Ковалькову та керівника страйккому МТЗ Сергія Дилевського кинули в автозак ОМОНівці. Їх затримали нібито за організацію несанкціонованих мітингів.

Раніше Генеральна прокуратура Білорусі відкрила проти них кримінальну справу. Їм закидають спробу захоплення влади.

Згодом на допит в білоруську прокуратуру викликали також нобелівську лауреатку Світлану Алексієвич та ексдиректора Купаловського театру Павла Латушка, які є членами Президії Координаційної ради. Відзначимо, що Алексієвич, як і сама Тихановська перебувають у Литві.

Для чого білоруська опозиція створила Координаційну раду і хто туди входить

Створена опозиційними силами Білорусі Коодинаційна рада має на меті забезпечити мирну передачу влади в країні. З діяльністю новоствореного органу можна ознайомитися на офіційному сайті.

Окрім цього, організація вже розпочала підготовку до референдуму про зміни в Конституції Білорусі, аби анулювати повноваження депутатів всіх рівнів.

До президії ради увійшли: