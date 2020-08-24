Колишній міністр культури Білорусі й той самий директор театру, якого звільнили за підтримку протестувальників Павло Латушко розповів про те, чи вистачить протестувальникам запалу боротись далі, про роботу опозиційної Координаційної ради та як йому погрожували і пропонували поїхати з країни.

Про це член Координаційної ради Павло Латушко розповів ефірі 24 каналу.

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Чи не падає запал у протестувальників?

За його словами, вчорашня акція, як відбулась у Мінську та інших містах Білорусі ще раз довела, що запал у людей досить високий. Вони добровільно виходять на вулиці, позитивно налаштовані, щоби передати владі свої головні постулати:

Досить порушувати права людей. Треба провести нові вибори, оскільки попередні були з порушенням законодавства.

Про реакцію Лукашенка

Учора Лукашенко дуже дивно відреагував на мирні акції протесту – літав на гвинтокрилі, ходив у бронежилеті й з автоматом. Латушко ж зазначив, що демонстранти, які виходять на вулиці Мінська і всієї країни – виходять із дітьми, родичами і з "голими руками".

Вони хочуть побудувати нову, вільну та демократичну Білорусь. І вони не збираються змагатися із силовиками, вони приходять із мирними намірами. Наші демонстранти – унікальні. Ми не б'ємо шиби, не влаштовуємо бійки й тут дуже дивує така реакція влади на мирних демонстрантів,

– зазначив Латушко.

Про Координаційну раду

Довідка. Координаційна рада вимагає, аби Лукашенко передав опозиціонерам владу. Лукашенко ж назвав членів Раді "нацистами" й колишніми "прикоритниками". А Генеральна прокуратура відкрила проти них кримінальну справу. Їм закидають спробу захоплення влади.



21 серпня їх викликали на допит до слідчого комітету, зокрема й Павла Латушка. На його адресу вже посипались погрози. Невідомі облили фарбою будинок опозиціонера, а 20 серпня силовики прийшли туди з обшуками.

Як зазначив Латушко, уже 2 із 6 членів ради викликали в слідчий комітет. І є реальний тиск влади на цю громадянську платформу.

Сьогодні (24 серпня – 24 канал) тому мені зателефонував слідчий із центрального апарату й запросив прибути завтра о 10 ранку як свідок кримінальної справи за фактом створення координаційної ради,

– наголосив Латушко.

Що відомо про Координаційну раду Координаційну раду створили опозиційні сили задля передачі влади в Білорусі. З діяльністю новоствореного органу можна ознайомитися на



Координаційна рада Білорусі вже розпочала підготовку до референдуму про зміни до Конституції країни. Білорусів закликають почати процедуру анулювання повноважень депутатів усіх рівнів. Координаційну раду створили опозиційні сили задля передачі влади в Білорусі. З діяльністю новоствореного органу можна ознайомитися на офіційному сайті. Координаційна рада Білорусі вже розпочала підготовку до референдуму про зміни до Конституції країни. Білорусів закликають почати процедуру анулювання повноважень депутатів усіх рівнів.

Про власні страхи

На запитання журналіста про те, чи не боїться Латушко за своє життя і свободу, оскільки всі знають, що в кінці 90-х одразу декілька опонентів Лукашенка просто зникли, ексміністр відповів:

"На жаль, така ситуація в нашій країні, що кожен громадянин може боятися, що його можуть затримати, заарештувати. І, звичайно, коли ми закінчимо весь процес з кримінальними справами, який повинен початися у слідчому комітеті – ризик є. Кожен громадянин може бути побитий на вулиці", – переконаний Латушко.

Такий приклад: людина була в білій сорочці і її побили, тому що білий – колір змін. Тому кожен боїться. Я теж не виняток. Мені були особисті погрози, навіть пропонували чартер, щоб вилетіти з Білорусі, бо мені загрожує велика небезпека. На жаль, так і є. Але я громадянин своєї країни. Я не роблю нічого проти закону і дотримуюсь цієї позиції,

– ствердив Латушко.

Про побоювання, що Росія втручатиметься у внутрішні справи Білорусі

За його словами, в рамках президіуму Координаційної ради, вони домовились, що не обговорюватимуть питання зовнішньої політики.

"Ми заходимо у статус-кво, який є сьогодні. Наше головне завдання – створити платформу, на підставі якої будуть діяти демократичні виборчі принципи. І коли буде реальний демократичний процес і вибори, – з'явиться політичні сили, партії, лідери, які відстоюватимуть свої принципи, підходи у зовнішній політиці. І та сила, яка переможе, реалізовуватиме свої підходи", – сказав Латушко.

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Як дипломат, який працював у чотирьох країнах ЄС послом, він додав:, їх непокоїть, що РФ зараз пробує зрівнювати Координаційну раду з підходами націоналістичного зразка. Але, за його словами, сьогодні у Білорусі широка громадянська платформа.

там є і ті, хто виступають за добрі відносини з Росією;

хто пріоритетом бачить відносини з ЄС;

ті, хто виступають за обидва фланги.

Коли ми почнемо цю дискусію, ми розділимо громадськість. Тому головне – створити платформу для виборів і реального приходу до влади тих політичних сил, які переможуть зі своїми підходами,

– підсумував Латушко.

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