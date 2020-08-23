Поки ще чинний президент Білорусі Олександр Лукашенко, ймовірно, вирішив показати, як самотужки збирається відбиватися від усіх, хто посягне на його владу. Після багатотисячного протестного мітингу, що пройшов у Мінську, він походив власною резиденцією з автоматом та у бронежилеті.

Згодом з’явився ще один ролик, на якому видно, як Лукашенко на вертольоті літає над Мінськом, діловито з кимось розмовляє телефоном та шукає на вулицях протестувальників. Ролики з Лукашенком, що намагається бути схожим на Рембо, публікують білоруські телеграм-канали, пише 24 канал.

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Порозбігались, як щурі,

– в якийсь момент коментує він ситуацію на вулицях Мінська.

Наприкінці ролика камера знімає крупним планом хлопця у формі спецназівця, що натягає на себе наплічник. Це – молодший син Лукашенка Микола. На його голові шолом, сам він у бронежилеті.

Лукашенко з вертольота оглядає Мінськ: відео

На ще кількох відео видно, як він крокує позаду батька біля його резиденції. Лукашенко при цьому тримає в руках автомат, втім, без ріжка з набоями.

Лукашенко та його син Микола у формі спецназу ходять резиденцією: відео

Відеоролики з грізним Лукашенком неабияк насмішили мережу. Користувачі пишуть, що вочевидь усі відео є постановкою. Деякі жартівники навіть наклали на відео музику із культового в Росії серіалу "Бригада".

Лукашенко з автоматом і в бронежилеті: відео

Згодом з'явився ще один ролик, на якому видно, як Лукашенко виходить з оточення біля Палацу Незалежності і дякує силовикам.

"Дякую, красені!" – каже він їм. Ті відповідають: "Ми з вами до кінця!".

Лукашенко і силовики: відео