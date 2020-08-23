У Мінську люди продовжують протестувати через результати президентських виборів, які вважають сфальсифікованими. Так, ввечері 23 серпня юрба протестувальників прийшла під стіни Палацу Незалежності у Мінську. Раніше силовики взяли будівлю в кільце. Там саме перебував Олександр Лукашенко.

Поки ще чинному президенту Білорусі довелося покидати будівлю на вертольоті. Про це інформує телеграм-канал Nexta.

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Так, за словами очевидців, вертоліт приземлився на території Палацу, а на даху будівлі в цей момент розташувалися снайпери.

Вертоліт, що має забрати Лукашенка: відео

Лукашенко покидає Палац Незалежності в Мінську: відео

Зауважимо, що 23 серпня у Білорусі відбувається "Марш нової Білорусі". Попри зливи на вулиці Мінська вийшли за різними оцінками від 200 до 300 тисяч людей. Ймовірно, ця акція буде навіть масштабнішою, ніж та, яка відбувалася 16 серпня. Тим часом Олександр Лукашенко стягнув військову техніку в Мінськ і підготувався до силового розгону демонстрантів.

Що відомо про протести у Білорусі :