Вже п'ятнадцятий день поспіль білоруси протестують проти фальсифікацій під час виборів президента. Працівники заводів-гігантів вийшли на масові акції попри зливи в Мінську. Лукашенко знову зігнав військову техніку в Мінськ і готується до силового розгону людей.

Про те, що відбувається в 15-й день масових протестів у Білорусі, читайте у матеріалі 24 каналу.

​Важливо Масові протести в Білорусі: останні новини й що відомо – фото, відео

Марш нової Білорусі

Сьогодні пройде "Марш нової Білорусі" – масштабна протестна хода, яка повинна відбутися в центрі Мінська, від площі Незалежності до однойменного проспекту. Організатори акції мають намір озвучити кілька вимог, серед яких "свобода всім затриманим і політв'язням, суд над винними в тортурах і вбивствах, відставка Лукашенка".

Жителів регіонів Білорусі закликали або їхати до Мінська на головну ходу, або влаштовувати демонстрації в центрах своїх населених пунктів.

Водночас влада вирішила тимчасово закрити значну частину станцій метро. Натомість люди попри зливу добираються в центрі міста пішки.

Міліція називає ці заходи "несанкціонованими" і попереджає про відповідальність.

Зверніть увагу! Напередодні Лукашенко, виступаючи в Гродно на провладному мітингу, заявив, що протести будуть жорстко придушуватись.

Марш нової Білорусі в Мінську: онлайн-трансляція

Тим часом правоохоронці зупиняють людей, які прямують до Мінська на машинах і ретельно перевіряють документи та багаж водіїв.

Дивіться відео, як білорусів перевіряють силовики на в'їзді до Мінська:

Військова техніка в Мінську перед акцією протесту

Мешканці білоруської столиці помітили військову техніку. Сотні силовиків на в'їздах до Мінська перевіряють машини.

Міноборони Білорусі попередило протестувальників, що в разі "порушення порядку і спокою" у місцях, пов'язаних з пам'яттю полеглих у Другій Світовій вони "будуть мати справу не з міліцією, а з армією".



Колона з автозаків в Мінську / Фото TUT.BY

Також силовики припаркувати в центрі міста автомобілі з колючим дротом і водомети.

У Гродно також помітили вантажівки з внутрішніми військами, автозаки і автобуси.

Військові вантажівки в Мінську: дивіться відео

Шахтарі "Білоруськалію" та інші робітники великих підприємств теж протестують

Від МЗКТ висунулася колона працівників заводу та волонтерів. Біля станції метро "Автозаводська" до мітингувальників приєднуються працівники Мінського автозаводу.

Шествие сотрудников Минского завода колесных тягачей (МЗКТ) и Минского автомобильного завода (МАЗ) https://t.co/PYIhwbDIXZ



Видео: «Медиазона» pic.twitter.com/L4V70moii4 — Медиазона. Беларусь (@mediazona_by) August 23, 2020

Працівники заводів приєднуються до загальної колони в Мінську / Фото TUT.BY

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