У Білорусі через два тижні після президентських виборів на протести вийшли сотні тисяч людей. У центрі Мінська багатотисячний мітинг мав "очну зустріч" з сотнями військових, які охороняли музей історії Другої світової війни.

Відстань між протестувальниками й силовиками складала не більше як 30 метрів, повідомляє видання TUT.BY.

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Солдати вишикувалися в ланцюг по периметру стели "Мінськ – місто-герой". Усього силовиків декілька сотень, а одразу ж навпроти них було до 300 тисяч протестувальників.

Це один з найбільш масових протестів за увесь час. Для розуміння, 23 серпня фактично на акції протесту вийшов кожен сьомий мінчанин.

Протестувальники закликали військових, аби ті склали зброю й перейшли на їхній бік. Усі бійці екіпіровані в бронежилети, каски, кожен військовий має при собі автомат Калашникова.

У парку поруч із музеєм припаркували кілька десятків військових вантажівок, хоча парковка там заборонена. Міліція вимагає від водіїв не зупинятися навіть на червоне світло світлофора.

Що цьому передувало: