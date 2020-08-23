У центрі Мінська до протестувальників вийшла білоруська армія: відео
У Білорусі через два тижні після президентських виборів на протести вийшли сотні тисяч людей. У центрі Мінська багатотисячний мітинг мав "очну зустріч" з сотнями військових, які охороняли музей історії Другої світової війни.
Відстань між протестувальниками й силовиками складала не більше як 30 метрів, повідомляє видання TUT.BY.
Важливо Сотні тисяч людей вийшли на "Марш нової Білорусі": що відбувається 23 серпня – вражаючі відео
Солдати вишикувалися в ланцюг по периметру стели "Мінськ – місто-герой". Усього силовиків декілька сотень, а одразу ж навпроти них було до 300 тисяч протестувальників.
Це один з найбільш масових протестів за увесь час. Для розуміння, 23 серпня фактично на акції протесту вийшов кожен сьомий мінчанин.
Протестувальники закликали військових, аби ті склали зброю й перейшли на їхній бік. Усі бійці екіпіровані в бронежилети, каски, кожен військовий має при собі автомат Калашникова.
У парку поруч із музеєм припаркували кілька десятків військових вантажівок, хоча парковка там заборонена. Міліція вимагає від водіїв не зупинятися навіть на червоне світло світлофора.
Що цьому передувало:
- Коли протести продовжувалися вже майже 2 тижні, влада Білорусі почала погрожувати протестувальникам можливістю вивести армію на вулиці. Про це особисто говорив диктатор Олександр Лукашенко.
- Міністр оборони Віктор Хренін погрожував протестувальникам за мітинги біля військових меморіалів. Він заявляв, що під такі об'єкти виводитимуть армію.