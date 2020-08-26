Після затримали членів опозиційної Координаційної ради слідчий комітет Білорусі викликав на допит Колеснікову та Латушка. Їх звинувачують у спробах захоплення влади у країні.

27 серпня опозиціонерка та координаторка штабу Віктора Бабарика Марія Колесникова повинна з'явитися на допит. Про це вона повідомила у коментарі "МБХ медиа".

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Водночас слідчий комітет Білорусі викликав на допит й іншого члена Координаційної ради опозиції Павла Латушко. Він вчергове наголосив, що не має наміру захопити владу у Білорусі. Адже саме у цьому його і звинувачують.

Зауважимо, що 26 серпня у Білорусі допитали нобелівську лауреатку Світлану Алексієвіч. Вона заявила, що сам допит тривав не більше 40 хвилин. Світлана додала, що відмовилася свідчити проти себе. До слова, на допит вона прийшла у супроводі Колесникової та Латушка.



Підтримати Алексієвич прийшли багато людей / Фото "Дождь"

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