У Мінську приземлився спецборт ФСБ Росії: що відомо
Урядовий літак РФ, яким перевозять високопоставлених чиновників, приземлився 26 серпня у Мінську. Він вже прилітав у столицю Білорусі тиждень тому.
До Мінська знову прилетів спецборт російської Федеральної Служби безпеки, свідчать дані сайту Flightradar.
Читайте також На захист режиму Лукашенка: Росія переправляє бойовиків з Донбасу під Білорусь – ЗМІ
Літак, яким перевозять високопоставлених урядових чиновників РФ, приземлився там ввечері 26 серпня.
Нагадаємо, борт вже прибував у столицю Білорусі трохи більше, ніж тиждень тому – 18 серпня.
До слова, у Мінську знову зник інтернет. Крім того, ввечері в столиці Білорусі почалися затримання під час демонстрацій на майдані Незалежності. Центр міста оточили силовики.
Спецборт прямував до Мінська: дивіться карту
Дізнайтеся більше Розгін демонстрантів у Мінську, зник інтернет: що коїться в Білорусі 26 серпня – фото, відео
Головне про протести у Білорусі
- Масштабні протести у Білорусі розпочалися ввечері 9 серпня та тривають досі.
- Люди почали виходити на вулиці своїх міст, аби висловити протест проти фальсифікацій на президентських виборах. Перемогу на них начебто здобув Олександр Лукашенко, втім, демонстранти з цим незгодні.
- ОМОН від самого початку мирних протестів жорстоко розганяв та затримував активістів. До них застосовували насилля і після затримання. В хід силовики пускали кийки, гумові кулі, світло-шумові гранати. У деяких випадках застосовували навіть бойові патрони.
- У Білорусі офіційно підтвердили загибель чотирьох осіб під час акцій протестів, але правозахисники кажуть: жертв свавілля правоохоронців більше.
- З 11 серпня у країні стартував загальнонаціональний страйк.
- Опозиція створила Координаційну раду, мета якої забезпечити мирну передачу влади в країні.
- Влада країни вважає діяльність Координаційної ради опозиції незаконною.