Урядовий літак РФ, яким перевозять високопоставлених чиновників, приземлився 26 серпня у Мінську. Він вже прилітав у столицю Білорусі тиждень тому.

До Мінська знову прилетів спецборт російської Федеральної Служби безпеки, свідчать дані сайту Flightradar.

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Літак, яким перевозять високопоставлених урядових чиновників РФ, приземлився там ввечері 26 серпня.

Нагадаємо, борт вже прибував у столицю Білорусі трохи більше, ніж тиждень тому – 18 серпня.

Зверніть увагу! Минулого разу після прибуття літака ФСБ до Мінська стало відомо про появу на державних телеканалах Білорусі російських пропагандистів.

До слова, у Мінську знову зник інтернет. Крім того, ввечері в столиці Білорусі почалися затримання під час демонстрацій на майдані Незалежності. Центр міста оточили силовики.

Спецборт прямував до Мінська: дивіться карту





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