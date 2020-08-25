Проросійських бойовиків з Донбасу начебто переправляють під кордон із Білоруссю. Вони повинні допомогти режиму Олександра Лукашенка залишитись при владі.

Про це повідомляють громадські активісти зі "Східної правозахисної групи", передає "Радіо Свобода".

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Що відомо про ситуацію:

Ймовірно, Кремль допомагатиме Лукашенку залишитись при владі в Білорусі, не лише підтримкою російської пропаганди. Річ у тім, що громадські активісти зі "Східної правозахисної групи" стверджують, що на непідконтрольному Донбасі набирають добровольців, нібито, для відправки у місця, розташовані якомога ближче до кордону Білорусі.

"Рекрути" інформують про те, що їх направлятимуть у місце, що розташоване близько до кордону і Білорусі, і Росії.

Збір начебто проводиться через бригаду "Призрак" і місцеві військові комісаріати. Рекрути пропонують 30 000 рублів (400 доларів – 24 канал), оплачуються також добові та витрати "на відрядження".

На кордон Російської Федерації і Білорусі вже начебто вирушили 3 автобуси з "добровольцями" з окупованих територій.

Два автобуси нібито вирушили через КПВВ "Ізварине", а третій виїхав із міста Антрацит і попрямував через місто Новошахтинськ Ростовської області.

"Директорка "Східної правозахисної групи" Віра Ястребова мені підтвердила, що так, дійсно, були зафіксовані такі ось автомобілі. Це вантажівки, які провозили людей. На одній із зупинок вони повідомили, на заправці, мовляв – на Білорусь їдемо. Для чого це треба? Ви ж пам’ятаєте головне гасло Путіна: "Нас там немає", – зазначив представник омбудсмена України в Донецькій і Луганській областях Павло Лисянський.

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Зверніть увагу! Раніше Олександр Лукашенко заявив, що у телефонній розмові з Володимиром Путіним отримав від нього обіцянку про надання всебічної допомоги у разі такого запиту від Білорусі.

У Литві заявили, що така допомога означатиме російське вторгнення, а у Конгресі США засудили російську пропозицію про військову допомогу Білорусі на тлі мирних протестів.