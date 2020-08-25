На фоні продовження масових протестів у Білорусі та загострення соціально-політичної ситуації в країні, 14 серпня 2020 року волонтери міжнародної розвідувальної спільноти InformNapalm в режимі онлайн за допомогою сервісу FlightRadar відслідкували переміщення військово-транспортного літака ВПС Білорусі Іл-76МД.

Було зафіксовано, що цей літак в першій половині дня здійснив переліт з Мінська на російську авіабазу "Дягілеве", що за 3 кілометри від Рязані. Вже у другій половині дня він повернувся назад у Мінськ. Більше про це – читайте у програмі InformNapalm на 24 каналі.

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Що відомо про перельоти літака ВПС Білорусі Іл-76МД

Цікаво, що 12 серпня цей самий борт здійснив 3 перельоти. Серед місць прибуття літака фіксуються Новосибірськ та підмосковний військовий аеродром "Кубінка".



Літак Іл-76МД здійснив польоти в РФ / Фото InformNapalm

Щодо прибуття білоруського військово-транспортного літака у Новосибірськ на ютуб-каналі Міністерства оборони РФ на наступний день, 13 серпня, було розміщено коротке відео.

Коментар до відео такий: "Команда з Білорусі прибула до Новосибірська для участі в міжнародному етапі конкурсу "Відмінники військової розвідки» АрМІ-2020. Після розвантаження військовослужбовців супроводили на територію Новосибірського вищого військового командного училища, де і будуть проходити змагання. Відкриття конкурсу відбудеться 23 серпня".

Прибуття білоруського літака в Росію: відео

Не виключено, що це відео може бути "легендуванням" з боку РФ, з метою відвести увагу журналістів від цього перельоту. Виглядає дивним, що прибуття команди відбувається за 10 діб до початку оголошеного конкурсу.

На фоні цього переліт літака до підмосковного військового аеродрому "Кубінка" ніяк не коментується.

Довідка. В "Кубінці" базується 45-та окрема бригада спеціального призначення Повітряно-десантних військ. Військовослужбовці цього підрозділу брали активну участь в операції захоплення Криму та війні проти України на Донбасі.

Переліт 14 серпня з Мінська на російську авіабазу біля Рязані і у зворотному напрямку також залишає багато запитань.

У Рязані розташовано Рязанське вище повітрянодесантне командне училище (військовий інститут) — єдиний військовий навчальний заклад у РФ, який спеціалізується на підготовці офіцерів для повітрянодесантних військ. Рязань також називають "столицею повітряно-десантних військ Росії".

Поки залишається тільки здогадуватись, які вантажі доправляв з Мінська у РФ, або кого забирав цей білоруський транспортний військовий борт.

Варто зазначити, що військово-транспортний літак Іл-76МД призначений для парашутного і посадкового десантування особового складу, військової техніки, вантажів, палива і контейнерів.

12 серпня в Білорусь прибули літаки Повітряно-космічних сил РФ

12 серпня волонтери InformNapalm також зафіксували прибуття до Білорусі двох російських спецбортів Повітряно-космічних сил РФ. Також в мережі поширюється відео перекидання до кордонів Білорусі важкої російської техніки та РСЗВ.



Спецборти з РФ прибули в Білорусь / Фото InformNapalm

Не виключено, що Володимир Путін дійшов певної згоди з режимом Олександра Лукашенка і ці перельоти свідчать або про перекидання додаткових сил чи вантажів для придушення громадянських протестів у Білорусі

Або ж вони є елементом підготовки до операції захоплення території та оголошенням введення російських "миротворців" в межах ОДКБ.

Інші ознаки російської операції вторгнення в Білорусь

Крім військових ознак підготовки російської операції вторгнення, є і прямі інформаційні ознаки.

14 серпня керівник телеканалу Russia Today Марго Симоньян вже почала готувати суспільну думку серед росіян щодо російського вторгнення у Білорусь. І на своїй сторінці у твіттер, і на фейсбук-сторінці вона оголосила, що "ввічливим людям" вже час "навести порядок".

Вочевидь, подібні заяви несуть пряму загрозу територіальній цілісності Білорусі.