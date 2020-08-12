У Білорусі приземлився військовий спецборт з РФ: що відомо
За даними сервісу Flightradar, 12 серпня в Білорусі приземлився спецборт Повітряно-космічних сил РФ. Вранці літак вилетів з військового аеродрому Чкаловський в Московській області, згодом та приземлився в Мінській області.
Ту-134АК з бортовим номером RA-65690 12 серпня вилетів з Росії, повідомляє Informnapalm з посиланням на дані Flightradar – ресурс, який дозволяє в режимі реального часу спостерігати за літаками у всьому світі.
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Вилетів спецборт з аеродрому Чкаловський в Московській області о 9:44. Згодом його сигнал зафіксували поблизу населеного пункту Замок в Мінській області Білорусі.
Наразі невідомо кого перекинули у Білорусь цим спецбортом, чи він відправлений з іншою метою – прийняти когось на борт, або доставити вантаж,
– пише Informnapalm.
У мережі обговорюють кілька версій щодо спецрейсу:
- одна з них – борт перекинув російських снайперів, або зброю, яку застосовуватимуть проти протестувальників;
- інша – ним заберуть бойовиків ПВК "Вагнера", які раніше прибули у Білорусь групами, а одну з них затримали;
- третя версія – спецрейсом Росія виконає обидва завдання.
У Білорусі приземлився військовий спецборт з РФ / Карта Informnapalm
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Що відомо про Ту-134АК та борт RA-65690?Ту-134АК – літак з салоном підвищеної комфортності на 24 місця і салоном люкс на 13 пасажирів. Борти такого тип, мають засоби спецзв’язку і призначаються в основному для урядових перевезень. VIP-лайнер також відрізняється наявністю других дверей з вбудованим трапом для пасажирів.
RA-65690 – це борт ПКС Росії представницького VIP-класу. На ньому літають російські військові рангом щонайменше заступника міністра оборони Росії.
До слова, крім літака з бортовим номером RA-65690, у Мінськ о 11:15 вилетів також інший російський борт з номером RA-65992. Через 3 години другий борт вилетів у зворотному напрямку у Росію.
Затримання у Білорусі вагнерівців: коротко
- 29 липня 32 бойовиків проросійського угрупування "Вагнера" затримали біля Мінська, одного спіймали на півдні країни.
- За словами білоруської влади, метою перебування вагнерівців була "дестабілізація ситуації під час виборчої кампанії".
- Натомість російська влада запевняє: Білорусь була лише відправною точкою для вагнерівців до Стамбула. Бойовики, мовляв, просто затрималися, бо не встигли на літак.
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Протести у Білорусі: основне
- Після оголошення результатів президентських виборів 9 серпня кілька сотень активістів почали виходити на мирні акції протесту.
- Білоруси не погоджуються з офіційними результатами виборів та вважають їх сфальсифікованими. Міжнародна спільнота підтримує їх у цьому.
- Мирні демонстрації перетворились на сутички із силовиками. ОМОНівці під час жорстоких розгонів мирних активістів застосовують світлошумові гранати, гумові кулі та водомети.
- Наразі жодних намірів йти на переговори із протестувальниками та сприяти дипломатичному вирішенню конфлікту Лукашенко не виявляє.
- Відомо про одного загиблого, щонайменше 1,5 тисячі постраждалих. Крім того, приблизно 6 тисяч людей затримали.
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