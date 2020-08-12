За даними сервісу Flightradar, 12 серпня в Білорусі приземлився спецборт Повітряно-космічних сил РФ. Вранці літак вилетів з військового аеродрому Чкаловський в Московській області, згодом та приземлився в Мінській області.

Ту-134АК з бортовим номером RA-65690 12 серпня вилетів з Росії, повідомляє Informnapalm з посиланням на дані Flightradar – ресурс, який дозволяє в режимі реального часу спостерігати за літаками у всьому світі.

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Вилетів спецборт з аеродрому Чкаловський в Московській області о 9:44. Згодом його сигнал зафіксували поблизу населеного пункту Замок в Мінській області Білорусі.

Наразі невідомо кого перекинули у Білорусь цим спецбортом, чи він відправлений з іншою метою – прийняти когось на борт, або доставити вантаж,

– пише Informnapalm.

У мережі обговорюють кілька версій щодо спецрейсу:

одна з них – борт перекинув російських снайперів, або зброю, яку застосовуватимуть проти протестувальників;

інша – ним заберуть бойовиків ПВК "Вагнера", які раніше прибули у Білорусь групами, а одну з них затримали;

третя версія – спецрейсом Росія виконає обидва завдання.



У Білорусі приземлився військовий спецборт з РФ / Карта Informnapalm

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Що відомо про Ту-134АК та борт RA-65690? Ту-134АК – літак з салоном підвищеної комфортності на 24 місця і салоном люкс на 13 пасажирів. Борти такого тип, мають засоби спецзв’язку і призначаються в основному для урядових перевезень. VIP-лайнер також відрізняється наявністю других дверей з вбудованим трапом для пасажирів.



RA-65690 – це борт ПКС Росії представницького VIP-класу. На ньому літають російські військові рангом щонайменше заступника міністра оборони Росії.

До слова, крім літака з бортовим номером RA-65690, у Мінськ о 11:15 вилетів також інший російський борт з номером RA-65992. Через 3 години другий борт вилетів у зворотному напрямку у Росію.

Затримання у Білорусі вагнерівців: коротко

29 липня 32 бойовиків проросійського угрупування "Вагнера" затримали біля Мінська, одного спіймали на півдні країни.

За словами білоруської влади, метою перебування вагнерівців була "дестабілізація ситуації під час виборчої кампанії".

Натомість російська влада запевняє: Білорусь була лише відправною точкою для вагнерівців до Стамбула. Бойовики, мовляв, просто затрималися, бо не встигли на літак.

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Після оголошення результатів президентських виборів 9 серпня кілька сотень активістів почали виходити на мирні акції протесту.

Білоруси не погоджуються з офіційними результатами виборів та вважають їх сфальсифікованими. Міжнародна спільнота підтримує їх у цьому.

Мирні демонстрації перетворились на сутички із силовиками. ОМОНівці під час жорстоких розгонів мирних активістів застосовують світлошумові гранати, гумові кулі та водомети.

Наразі жодних намірів йти на переговори із протестувальниками та сприяти дипломатичному вирішенню конфлікту Лукашенко не виявляє.

Відомо про одного загиблого, щонайменше 1,5 тисячі постраждалих. Крім того, приблизно 6 тисяч людей затримали.

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