Офіс генерального прокурора України звернувся до прокуратури Білорусі з запитом про видачу 28 вагнерівців, яких затримали під Мінськом. Серед них також є 9 громадян України. Усіх 28 бойовиків підозрюють в участі в терористичній організації.

Запит про видачу до білоруської прокуратури надіслали 11 серпня, повідомляє Офіс генпрокурора України.

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Усім 28 людям, яких Україна просить видати, ще раніше заочно повідомили про підозри в терористичній діяльності. Суд навіть схвалив рішення про взяття кожного з них під варту.

Слідство встановило, що кожен з цих людей брали участь у бойових діях на Донбасі – на боці проросійських військ у квазідержавних формуваннях. Тепер запит про видачу мають розглянути білоруські правоохоронці.

Звернення до Білорусі було подано за клопотанням головного слідчого управління Служби безпеки України. Вже наприкінці липня Офіс генпрокурора України звертався до прокуратури Білорусі й заявляв про свій намір подати запит на видачу.

Коротко про затримання вагнерівців: