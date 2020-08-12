Україна хоче, щоб їй видали 28 з 32 "білоруських" вагнерівців, серед них є українці
Офіс генерального прокурора України звернувся до прокуратури Білорусі з запитом про видачу 28 вагнерівців, яких затримали під Мінськом. Серед них також є 9 громадян України. Усіх 28 бойовиків підозрюють в участі в терористичній організації.
Запит про видачу до білоруської прокуратури надіслали 11 серпня, повідомляє Офіс генпрокурора України.
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Усім 28 людям, яких Україна просить видати, ще раніше заочно повідомили про підозри в терористичній діяльності. Суд навіть схвалив рішення про взяття кожного з них під варту.
Слідство встановило, що кожен з цих людей брали участь у бойових діях на Донбасі – на боці проросійських військ у квазідержавних формуваннях. Тепер запит про видачу мають розглянути білоруські правоохоронці.
Звернення до Білорусі було подано за клопотанням головного слідчого управління Служби безпеки України. Вже наприкінці липня Офіс генпрокурора України звертався до прокуратури Білорусі й заявляв про свій намір подати запит на видачу.
Коротко про затримання вагнерівців:
- 29 липня 32 бойовиків проросійського угрупування "Вагнера" затримали біля Мінська, одного спіймали на півдні країни.
- За словами білоруської влади, метою перебування "Вагнерівців" у країні була "дестабілізація ситуації під час виборчої кампанії".
- Натомість російська влада, яка формально не має відношення до бойовиків, запевнила: Білорусь була лише відправною точкою для вагнерівців до Стамбула. Бойовики, мовляв, просто затрималися на довше, бо не встигли на літак.