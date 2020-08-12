Офис генерального прокурора Украины обратился в прокуратуру Беларуси с запросом о выдаче 28 вагнеровцев, которых задержали под Минском. Среди них также есть 9 граждан Украины. Всех 28 боевиков подозревают в участии в террористической организации.

Запрос о выдаче в белорусскую прокуратуру направили 11 августа, сообщает Офис генпрокурора Украины.

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Всем 28 людям, которых Украина просит выдать, еще раньше заочно сообщили о подозрениях в террористической деятельности. Суд даже одобрил решение о заключении каждого из них под стражу.

Следствие установило, что каждый из этих людей принимал участие в боевых действиях на Донбассе на стороне пророссийских войск в квазигосударственных формированиях. Теперь запрос о выдаче должны рассмотреть белорусские правоохранители.

Обращение к Беларуси было подано по ходатайству главного следственного управления Службы безопасности Украины. Уже в конце июля Офис генпрокурора Украины обратился в прокуратуру Беларуси и заявлял о своем намерении подать запрос на выдачу.

Коротко о задержании вагнеровцев: