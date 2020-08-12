З'явилось багато відео, де видно спецзагони Росії на вулицях Білорусі, – ексрадник Путіна
Ексрадник президента РФ Володимира Путіна заявив, що у мережі з'явилось безліч відео, де зафіксовано російські спецзагони на вулицях Білорусі. Вони також розганяють мирних протестувальників.
В ефірі програми "Що це було?" на 24 каналі ексрадник Андрій Ілларіонов заявив, що спецзагони Росії впізнали самі білоруси.
Цікаво Росія може окупувати Білорусь в будь-який момент, – ексрадник Путіна
"В останні години з'явилось достатньо багато відео, на яких видно, як вулицями Мінська йде російські спецзагони. Люди впізнали їх і по знаках, і по формі, і по поведінці – вона відрізняється від жорстоких дій білоруського КГБ", – зазначив Ілларіонов.
Російські силовики вже опинились на території Білорусі. "Зараз там є ті силовики, які розганяють білорусів. Хто там може опинитись завтра і після завтра? Ви думаєте, вагнерівці – це єдині і останні російські військові на території Білорусі?", – наголосив ексрадник Путіна.
Дивіться відео, де видно спецзагони Росії у Білорусі:
Чим це загрожує Україні
Ілларіонов пояснив, що російські війська на території Білорусі – це велика загроза для України.
Українська влада грає в гру: "хай це буде "суч*й син (Лукашенко – 24 канал), але він наш, він нам не загрожує". Однак влада серйозно прорахувалась,
– заявив Ілларіонов.
Він пояснив, що така поведінка української влади призведе до того, що саме у диктатора Лукашенка на території Білорусі з'являться російські війська, які будуть реально загрожувати Україні.
"Не дай Бог, звісно, але я не виключаю цього. Немає кращого способу захисту свободи і демократії, ніж сводоба і демократія в максимальній кількості країн, в країнах сусідів", – підсумував
Протести у Білорусі: коротко про головне
- ЦВК оголосила перші результати президентських виборів у Білорусі. Згідно з ними, перемогу з величезним відривом здобув Олександр Лукашенко – понад 80%.
- Сотні активістів вийшли на мирні акції протесту в містах країни. Білоруси вважають, що офіційні результати голосування – сфальсифіковані. Міжнародна спільнота підтримує їх у цьому.
- Мирні демонстрації перетворились на сутички із силовиками. ОМОНівці застосовують проти активістів світло-шумові гранати, гумові кулі та водомети.
- Відомо про одного загиблого, щонайменше 1,5 тисячі постраждалих. Крім того, приблизно 6 тисяч людей затримали.
Дивіться повне інтерв'ю з Андрієм Ілларіоновим: відео 24 каналу