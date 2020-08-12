Ексрадник президента РФ Володимира Путіна заявив, що у мережі з'явилось безліч відео, де зафіксовано російські спецзагони на вулицях Білорусі. Вони також розганяють мирних протестувальників.

В ефірі програми "Що це було?" на 24 каналі ексрадник Андрій Ілларіонов заявив, що спецзагони Росії впізнали самі білоруси.

Цікаво Росія може окупувати Білорусь в будь-який момент, – ексрадник Путіна

"В останні години з'явилось достатньо багато відео, на яких видно, як вулицями Мінська йде російські спецзагони. Люди впізнали їх і по знаках, і по формі, і по поведінці – вона відрізняється від жорстоких дій білоруського КГБ", – зазначив Ілларіонов.

Російські силовики вже опинились на території Білорусі. "Зараз там є ті силовики, які розганяють білорусів. Хто там може опинитись завтра і після завтра? Ви думаєте, вагнерівці – це єдині і останні російські військові на території Білорусі?", – наголосив ексрадник Путіна.

Дивіться відео, де видно спецзагони Росії у Білорусі:

Чим це загрожує Україні

Ілларіонов пояснив, що російські війська на території Білорусі – це велика загроза для України.

Українська влада грає в гру: "хай це буде "суч*й син (Лукашенко – 24 канал), але він наш, він нам не загрожує". Однак влада серйозно прорахувалась,

– заявив Ілларіонов.

Він пояснив, що така поведінка української влади призведе до того, що саме у диктатора Лукашенка на території Білорусі з'являться російські війська, які будуть реально загрожувати Україні.

"Не дай Бог, звісно, але я не виключаю цього. Немає кращого способу захисту свободи і демократії, ніж сводоба і демократія в максимальній кількості країн, в країнах сусідів", – підсумував

Довідка. Російський президент Володимир Путін запросив Ілларіонова на посаду свого радника з питань економіки у 2000 році. Він погодився та протягом наступних 5 років був ще й представником глави Кремля по зв'язках із лідерами "Великої сімки". Наприкінці 2005 року Ілларіонов подав у відставку.

Протести у Білорусі: коротко про головне

ЦВК оголосила перші результати президентських виборів у Білорусі. Згідно з ними, перемогу з величезним відривом здобув Олександр Лукашенко – понад 80%.

Сотні активістів вийшли на мирні акції протесту в містах країни. Білоруси вважають, що офіційні результати голосування – сфальсифіковані. Міжнародна спільнота підтримує їх у цьому.

Мирні демонстрації перетворились на сутички із силовиками. ОМОНівці застосовують проти активістів світло-шумові гранати, гумові кулі та водомети.

Відомо про одного загиблого, щонайменше 1,5 тисячі постраждалих. Крім того, приблизно 6 тисяч людей затримали.

Дивіться повне інтерв'ю з Андрієм Ілларіоновим: відео 24 каналу