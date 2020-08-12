Росія може окупувати Білорусь в будь-який момент, – ексрадник Путіна
Вибори, які викликають спротив у значної частини суспільства та спонукають людей виходити на протести, створюють вкрай нестійку ситуацію. Адже за таким умов можна встановити контроль над всією країною. Росія завжди намагалася цим скористатися, і досі це робить.
Москва добре натренована створювати хаос в країнах. Таку думку в програмі "Що це було" на 24 каналі висловив Андрій Ілларіонов, колишній радник президента РФ Володимира Путіна, старший науковий співробітник інституту Катона.
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Він підкреслив, що білоруси і раніше неодноразово виходили на вулиці після виборів. Вони протестували проти сфальсифікованих результатів, проти вкраденої в опозиційних кандидатів перемоги. Так, зокрема, було в 2010 році.
"Розуміючи, що підтримка Лукашенка в Білорусі нікчемна, будь-який опозиційний кандидат має реальні шанси виграти вибори, якби вони були б чесними. Відповідно, така можливість була б використана", – вважає колишній радник Путіна.
Загроза російської агресії, інтервенції та окупації Білорусі є реальною. Вона була реальною, зараз вона дещо менш реальна, але в будь-який момент стане такою знову,
– наголосив Ілларіонов.
Він переконаний, що це – абсолютно очевидно та є серйозною проблемою.
Хто такий Андрій Ілларіонов?Російський економіст, з 2006 року живе у США. Старший науковий співробітник інституту Катона у Вашингтоні.
У 2000 році російський президент Володимир Путін запросив його на посаду свого радника з питань економіки. Протягом наступних 5 років Ілларіонов також був його представником по зв'язках із лідерами "Великої сімки".
Наприкінці 2005 року подав у відставку з поста радника Путіна. Все через те, що не погоджувався з політичними діями щодо ціни на російський газ та не хотів брати участь у "газовій війні" проти України.
Протести після виборів в Білорусі: головне
- ЦВК оголосила перші результати президентських виборів у Білорусі. Згідно з ними, перемогу з величезним відривом здобув Олександр Лукашенко – понад 80%.
- Сотні активістів вийшли на мирні акції протесту в містах країни. Білоруси вважають, що офіційні результати голосування – сфальсифіковані. Міжнародна спільнота підтримує їх у цьому.
- Мирні демонстрації перетворились на сутички із силовиками. ОМОНівці застосовують проти активістів світло-шумові гранати, гумові кулі та водомети.
- Відомо про одного загиблого, щонайменше 1,5 тисячі постраждалих. Крім того, приблизно 6 тисяч людей затримали.