Відсутність діалогу послаблює країну: Кулеба натякнув Лукашенку про можливе втручання Росії
В МЗС України засудили насильство під час масових протестів у Білорусі. Українські дипломати закликали білоруську владу звільнити затриманих осіб. Водночас офіційний Київ попередив білоруську владу про загрози зовнішнього втручання з боку Росії.
Дмитро Кулеба закликав до діалогу між владою Білорусі та суспільством. Офіційну позицію щодо цього він висловив в інтерв'ю "Радіо НВ".
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Як Кулеба відреагував на криваві протести в Білорусі
- Глава МЗС побажав "білоруським сусідам" на тлі підвищеного інтересу Росії до Білорусі знайти "громадський баланс", який забезпечить суверенність і незалежність країни.
- Водночас він зізнався, що наразі МЗС України не готове надати оцінку результатам президентських виборів в Білорусі.
- За його словами, для України право на мирний протест є невід'ємною частиною політичного і суспільного життя.
Ми маємо великий досвід і можемо сказати, що відсутність діалогу призводить до загострення протистояння, ослаблює країну. Цим ослабленням завжди користуються зовнішні гравці,
– наголосив Кулеба.
Що відомо про затриманих в Білорусі українців
Під час протестів у Білорусі місцеві правоохоронці затримали дев'ятьох українців у Вітебську. Після втручання посольства їх відпустили наступного дня.
Окрім того, ОМОНівці побили українського фотографа агентства Associated Press.
Як українська влада реагує на протести в Білорусі
- Президент України Володимир Зеленський відреагував на сутички й затримання у Білорусі під час виборів президента закликом відмовитися від вуличного насильства та вести суспільний діалог. На його думку, в такому діалозі мають бути зацікавлені обидві сторони – і уряд, і суспільство, що протестує.
- Водночас народні депутати висловили підтримку білоруському народу і закликали владу країни-сусіда обирати органи влади у правовий спосіб. Відповідну заяву парламентарів оприлюднила нардепка від "Слуги народу" Євгенія Кравчук.
- Відреагували на події у Білорусі і в партії "Голос". Як зазначила голова політсили Кіра Рудик, вибори у країні мають відбуватись прозоро, і на результати голосування держава не має впливати.
- Тим часом глави МЗС Литви, Польщі та України Лінас Лінкявічус, Яцек Чапутовіч і Дмитро Кулеба закликали місцеву владу не застосовувати силу і звільнити людей, яких затримали під час протестів.