В МЗС України засудили насильство під час масових протестів у Білорусі. Українські дипломати закликали білоруську владу звільнити затриманих осіб. Водночас офіційний Київ попередив білоруську владу про загрози зовнішнього втручання з боку Росії.

Дмитро Кулеба закликав до діалогу між владою Білорусі та суспільством. Офіційну позицію щодо цього він висловив в інтерв'ю "Радіо НВ".

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Як Кулеба відреагував на криваві протести в Білорусі

Глава МЗС побажав "білоруським сусідам" на тлі підвищеного інтересу Росії до Білорусі знайти "громадський баланс", який забезпечить суверенність і незалежність країни.

Водночас він зізнався, що наразі МЗС України не готове надати оцінку результатам президентських виборів в Білорусі.

За його словами, для України право на мирний протест є невід'ємною частиною політичного і суспільного життя.

Ми маємо великий досвід і можемо сказати, що відсутність діалогу призводить до загострення протистояння, ослаблює країну. Цим ослабленням завжди користуються зовнішні гравці,

– наголосив Кулеба.

Зверніть увагу! Російський президент Володимир Путін одним із перших привітав Олександра Лукашенка з перемогою на виборах президента Білорусі. Водночас в МЗС Росії, реагуючи на криваві протести, заявили, що не втручатимуться у внутрішні справи Білорусі.

Що відомо про затриманих в Білорусі українців

Під час протестів у Білорусі місцеві правоохоронці затримали дев'ятьох українців у Вітебську. Після втручання посольства їх відпустили наступного дня.

Окрім того, ОМОНівці побили українського фотографа агентства Associated Press.

Як українська влада реагує на протести в Білорусі