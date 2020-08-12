Отсутствие диалога ослабляет страну: Кулеба намекнул Лукашенко о возможном вмешательстве России
В МИД Украины осудили насилие во время массовых протестов в Беларуси. Украинские дипломаты призвали белорусские власти освободить задержанных людей. В то же время официальный Киев предупредил белорусские власти об угрозах внешнего вмешательства со стороны России.
Дмитрий Кулеба призвал к диалогу между властями Беларуси и обществом. Официальную позицию по этому поводу он высказал в интервью "Радио НВ".
Актуально Украинцы на протестах в Беларуси: ОМОНовцы избили фотографа и задержали 9 наших граждан
Как Кулеба отреагировал на кровавые протесты в Беларуси
- Глава МИД пожелал "белорусским соседям" на фоне повышенного интереса России к Беларуси найти "общественный баланс", который обеспечит суверенность и независимость страны.
- В то же время он признался, что сейчас МИД Украины пока не готов дать оценку результатам президентских выборов в Беларуси.
- По его словам, для Украины право на мирный протест является неотъемлемой частью политической и общественной жизни.
Мы имеем большой опыт и можем сказать, что отсутствие диалога приводит к обострению противостояния, ослабляет страну. Этим ослаблением всегда пользуются внешние игроки,
– подчеркнул Кулеба.
Что известно о задержанных в Беларуси украинцах
Во время протестов в Беларуси местные правоохранители задержали девятерых украинцев в Витебске. После вмешательства посольства их отпустили на следующий день.
Кроме того, ОМОНовцы избили украинского фотографа агентства Associated Press.
Как украинские власти реагируют на протесты в Беларуси
- Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на столкновения и задержания в Беларуси во время выборов президента призывом отказаться от уличного насилия и вести общественный диалог. По его мнению, в таком диалоге должны быть заинтересованы обе стороны – и правительство, и общество, которое протестует.
- В то же время народные депутаты выразили поддержку белорусскому народу и призвали власть страны-соседа избирать органы власти в правовой способ. Соответствующее заявление парламентариев обнародовала нардеп от "Слуги народа" Евгения Кравчук.
- Отреагировали на события в Беларуси и в партии "Голос". Как отметила глава политсилы Кира Рудык, выборы в стране должны происходить прозрачно, и на результаты голосования государство не должно влиять.
- Между тем главы МИД Литвы, Польши и Украины Линас Линкявичюс, Яцек Чапутович и Дмитрий Кулеба призвали местные власти не применять силу и освободить людей, которых задержали во время протестов.