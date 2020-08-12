В МИД Украины осудили насилие во время массовых протестов в Беларуси. Украинские дипломаты призвали белорусские власти освободить задержанных людей. В то же время официальный Киев предупредил белорусские власти об угрозах внешнего вмешательства со стороны России.

Дмитрий Кулеба призвал к диалогу между властями Беларуси и обществом. Официальную позицию по этому поводу он высказал в интервью "Радио НВ".

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Как Кулеба отреагировал на кровавые протесты в Беларуси

Глава МИД пожелал "белорусским соседям" на фоне повышенного интереса России к Беларуси найти "общественный баланс", который обеспечит суверенность и независимость страны.

В то же время он признался, что сейчас МИД Украины пока не готов дать оценку результатам президентских выборов в Беларуси.

По его словам, для Украины право на мирный протест является неотъемлемой частью политической и общественной жизни.

Мы имеем большой опыт и можем сказать, что отсутствие диалога приводит к обострению противостояния, ослабляет страну. Этим ослаблением всегда пользуются внешние игроки,

– подчеркнул Кулеба.

Обратите внимание! Российский президент Владимир Путин одним из первых поздравил Александра Лукашенко с победой на выборах президента Беларуси. В то же время в МИД России, реагируя на кровавые протесты, заявили, что не будут вмешиваться во внутренние дела Беларуси.

Что известно о задержанных в Беларуси украинцах

Во время протестов в Беларуси местные правоохранители задержали девятерых украинцев в Витебске. После вмешательства посольства их отпустили на следующий день.

Кроме того, ОМОНовцы избили украинского фотографа агентства Associated Press.

Как украинские власти реагируют на протесты в Беларуси