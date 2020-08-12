Выборы, которые вызывают сопротивление у значительной части общества и побуждают людей выходить на протесты, создают крайне неустойчивую ситуацию. Ведь при таких условиях можно установить контроль над всей страной. Россия всегда пыталась этим воспользоваться, и до сих пор это делает.

Москва хорошо натренирована создавать хаос в странах. Такое мнение в программе "Что это было" на 24 канале высказал Андрей Илларионов, бывший советник президента РФ Владимира Путина, старший научный сотрудник института Катона.

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Он подчеркнул, что белорусы и ранее неоднократно выходили на улицы после выборов. Они протестовали против сфальсифицированных результатов, против украденной у оппозиционных кандидатов победы. Так, в частности, было в 2010 году.

"Понимая, что поддержка Лукашенко в Беларуси ничтожна, любой оппозиционный кандидат имеет реальные шансы выиграть выборы, если бы они были бы честными. Соответственно, такая возможность была бы использована", - считает бывший советник Путина.

Угроза российской агрессии, интервенции и оккупации Беларуси является реальной. Она была реальной, сейчас она несколько менее реальна, но в любой момент станет такой снова,

- подчеркнул Илларионов.

Он убежден, что это – совершенно очевидно и является серьезной проблемой.

Кто такой Андрей Илларионов?

Российский экономист, с 2006 года живет в США. Старший научный сотрудник Института Катона в Вашингтоне.



В 2000 году российский президент Владимир Путин пригласил его на должность своего советника по вопросам экономики. В течение последующих 5 лет Илларионов также был его представителем по связям с лидерами "Большой семерки".



В конце 2005 года подал в отставку с поста советника Путина. Все из-за того, что не соглашался с политическими действиями по цене на российский газ и не хотел участвовать в "газовой войне" против Украины.

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