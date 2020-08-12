Экс-советник президента РФ Владимира Путина заявил, что в Сети появилось множество видео, где зафиксированы российские спецотряды на улицах Беларуси. Они также разгоняют мирных протестующих.

В эфире программы "что это было?" на 24 канале экс-советник Андрей Илларионов заявил, что спецотряды России узнали сами белорусы.

Интересно Россия может оккупировать Беларусь в любой момент, – экс-советник Путина

"В последние часы появилось достаточно много видео, на которых видно, как по улицам Минска идут российские спецотряды. Люди узнали их и по знакам, и по форме, и по поведению – оно отличается от жестоких действий белорусского КГБ", – отметил Илларионов.

Российские силовики уже оказались на территории Беларуси. "Сейчас там есть те силовики, которые разгоняют белорусов. Кто там может оказаться завтра и после завтра? Вы думаете, вагнеровцы – это единственные и последние российские военные на территории Беларуси?", – подчеркнул экс-советник Путина.

Смотрите видео, где видны спецотряды России в Беларуси:

Чем это грозит Украине

Илларионов пояснил, что российские войска на территории Беларуси – это большая угроза для Украины.

Украинская власть играет в игру: "пусть это будет "суч*и сын (Лукашенко – 24 канал), но он наш, он нам не грозит". Однако власть серьезно просчиталась,

– заявил Илларионов.

Он пояснил, что такое поведение украинских властей приведет к тому, что именно у диктатора Лукашенко на территории Беларуси появятся российские войска, которые будут реально угрожать Украине.

"Не дай Бог, конечно, но я не исключаю этого. Нет лучшего способа защиты свободы и демократии, чем свобода и демократия в максимальном количестве стран, в странах соседей", – подытожил он.

Справка. Российский президент Владимир Путин пригласил Илларионова на должность своего советника по вопросам экономики в 2000 году. Он согласился и в течение следующих 5 лет был еще и представителем главы Кремля по связям с лидерами "Большой семерки". В конце 2005 года Илларионов подал в отставку.

Протесты в Беларуси : кратко о главном

ЦИК объявил первые результаты президентских выборов в Беларуси. Согласно им, победу с огромным отрывом одержал Александр Лукашенко – более 80%.

Сотни активистов вышли на мирные акции протеста в городах страны. Белорусы считают, что официальные результаты голосования сфальсифицированы. Международное сообщество поддерживает их в этом.

Мирные демонстрации превратились в столкновения с силовиками. ОМОН применяет против активистов свето-шумовые гранаты, резиновые пули и водометы.

Известно об одном погибшем, по меньшей мере 1,5 тысячи пострадавших. Кроме того, примерно 6 тысяч человек задержали.

Смотрите полное интервью с Андреем Илларионовым: Видео 24 канала