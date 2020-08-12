По данным сервиса Flightradar, 12 августа в Беларуси приземлился спецборт Воздушно-космических сил РФ. Утром самолет вылетел с военного аэродрома Чкаловский в Московской области, впоследствии и приземлился в Минской области.

Ту-134АК с бортовым номером RA-65690 12 августа вылетел из России, сообщает Informnapalm со ссылкой на данные Flightradar – ресурс, который позволяет в режиме реального времени наблюдать за самолетами во всем мире.

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Вылетел спецборт с аэродрома Чкаловский в Московской области в 9:44. Впоследствии его сигнал зафиксировали вблизи населенного пункта Замок в Минской области Беларуси.

Пока неизвестно кого перебросили в Беларусь этим спецбортом, или он отправлен с другой целью – принять кого-то на борт, или доставить груз,

– пишет Informnapalm.

В Сети обсуждают несколько версий по спецрейсу:

одна из них-борт перебросил российских снайперов, или оружие, которое будут применять против протестующих;

другая – им заберут боевиков ЧВК "Вагнера", которые ранее прибыли в Беларусь группами, а одну из них задержали;

третья версия – спецрейсом Россия выполнит обе задачи.

В Беларуси приземлился военный спецборт из РФ / Карта Informnapalm

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Что известно о Ту-134ак и борт RA-65690? Ту-134АК – самолет с салоном повышенной комфортности на 24 места и салоном люкс на 13 пассажиров. Борты такого типа, имеют средства спецсвязи и предназначаются в основном для правительственных перевозок. VIP-лайнер также отличается наличием других дверей со встроенным трапом для пассажиров. RA-65690 – это борт ПКС России представительского VIP-класса. На нем летают российские военные рангом по меньшей мере заместителя министра обороны России.

К слову, кроме самолета с бортовым номером RA-65690, в Минск в 11:15 вылетел также другой российский борт с номером RA-65992. Через 3 часа второй борт вылетел в обратном направлении в Россию.

Задержание в Беларуси вагнеровцев : коротко

29 июля 32 боевиков пророссийского группировки "Вагнера" задержали возле Минска, одного поймали на юге страны.

По словам белорусских властей, целью пребывания вагнеровцев была "дестабилизация ситуации во время избирательной кампании".

Зато российские власти уверяют: Беларусь была лишь отправной точкой для вагнеровцев в Стамбул. Боевики, мол, просто задержались, потому что не успели на самолет.

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Протесты в Беларуси : основное

После объявления результатов президентских выборов 9 августа несколько сотен активистов начали выходить на мирные акции протеста.

Белорусы не согласны с официальными результатами выборов и считают их сфальсифицированными. Международное сообщество поддерживает их в этом.

Мирные демонстрации превратились в столкновения с силовиками. ОМОН во время жестоких разгонов мирных активистов применяли светошумовые гранаты, резиновые пули и водометы.

Пока никаких намерений идти на переговоры с протестующими и способствовать дипломатическому решению конфликта Лукашенко не проявляет.

Известно об одном погибшем, по меньшей мере 1,5 тысячи пострадавших. Кроме того, примерно 6 тысяч человек задержали.

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