В Беларуси приземлился военный спецборт из РФ: что известно
По данным сервиса Flightradar, 12 августа в Беларуси приземлился спецборт Воздушно-космических сил РФ. Утром самолет вылетел с военного аэродрома Чкаловский в Московской области, впоследствии и приземлился в Минской области.
Ту-134АК с бортовым номером RA-65690 12 августа вылетел из России, сообщает Informnapalm со ссылкой на данные Flightradar – ресурс, который позволяет в режиме реального времени наблюдать за самолетами во всем мире.
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Вылетел спецборт с аэродрома Чкаловский в Московской области в 9:44. Впоследствии его сигнал зафиксировали вблизи населенного пункта Замок в Минской области Беларуси.
Пока неизвестно кого перебросили в Беларусь этим спецбортом, или он отправлен с другой целью – принять кого-то на борт, или доставить груз,
– пишет Informnapalm.
В Сети обсуждают несколько версий по спецрейсу:
- одна из них-борт перебросил российских снайперов, или оружие, которое будут применять против протестующих;
- другая – им заберут боевиков ЧВК "Вагнера", которые ранее прибыли в Беларусь группами, а одну из них задержали;
- третья версия – спецрейсом Россия выполнит обе задачи.
В Беларуси приземлился военный спецборт из РФ / Карта Informnapalm
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Что известно о Ту-134ак и борт RA-65690?
Ту-134АК – самолет с салоном повышенной комфортности на 24 места и салоном люкс на 13 пассажиров. Борты такого типа, имеют средства спецсвязи и предназначаются в основном для правительственных перевозок. VIP-лайнер также отличается наличием других дверей со встроенным трапом для пассажиров.
RA-65690 – это борт ПКС России представительского VIP-класса. На нем летают российские военные рангом по меньшей мере заместителя министра обороны России.
К слову, кроме самолета с бортовым номером RA-65690, в Минск в 11:15 вылетел также другой российский борт с номером RA-65992. Через 3 часа второй борт вылетел в обратном направлении в Россию.
Задержание в Беларуси вагнеровцев: коротко
- 29 июля 32 боевиков пророссийского группировки "Вагнера" задержали возле Минска, одного поймали на юге страны.
- По словам белорусских властей, целью пребывания вагнеровцев была "дестабилизация ситуации во время избирательной кампании".
- Зато российские власти уверяют: Беларусь была лишь отправной точкой для вагнеровцев в Стамбул. Боевики, мол, просто задержались, потому что не успели на самолет.
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Протесты в Беларуси: основное
- После объявления результатов президентских выборов 9 августа несколько сотен активистов начали выходить на мирные акции протеста.
- Белорусы не согласны с официальными результатами выборов и считают их сфальсифицированными. Международное сообщество поддерживает их в этом.
- Мирные демонстрации превратились в столкновения с силовиками. ОМОН во время жестоких разгонов мирных активистов применяли светошумовые гранаты, резиновые пули и водометы.
- Пока никаких намерений идти на переговоры с протестующими и способствовать дипломатическому решению конфликта Лукашенко не проявляет.
- Известно об одном погибшем, по меньшей мере 1,5 тысячи пострадавших. Кроме того, примерно 6 тысяч человек задержали.
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