Владимир Путин неоднократно подчеркивал о создании "исторической России". И она должна состоять не только из территории РФ, но и из Беларуси и Украины.

Об этом в эфире программы "Что это было?" на 24 канале заявил советник президента РФ Владимира Путина 2000 – 2005 годов, старший научный сотрудник института Катона Андрей Илларионов. По его словам, это одна из главных задач Путина.

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"Путин хочет создать "историческую Россию". Он неоднократно говорил о своей цели, которая заключается в создании "исторической России". Под этим он понимает не только территорию сегодняшней Российской Федерации, но и всю территорию Белоруссии и большую часть Украины", – сказал Илларионов.

По его словам, еще в январе-феврале 2012 года Путин в статье отметил границы "исторической России", которые должны быть восстановлены.

Он прямым текстом говорит, что это западные границы Российской империи конца XVIII века после раздела Речи Посполитой. Западные границы "исторической РФ", по мнению Путина, это реки Неман, западный Буг, Збруч и Днестр. Аппетит приходит во время еды, и в нем могут появятся или уже появляются другие интересы и аппетиты, но это то, что написано в документе,

– заявил он.

Он вспомнил, что 9 мая 2019 года на параде войск на Красной площади он говорил о необходимости восстановления "исторической России" не перед государственными чиновниками, не перед работниками, а перед войсками, которые слушали своего главнокомандующего.

"И это уже вообще не шутки. Это пункт, который есть в его перечне задач, которые надо выполнить. Поэтому угрозы, которые существуют в отношении Украины и Беларуси, являются реальными", – сказал бывший советник Путина.

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