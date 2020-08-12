Экс-советник Путина Андрей Илларионов заявил, что Россия уже давно готовилась к захвату Украины. Было 3 серьезных попытки, чтобы осуществить цель. В частности, первая – во время Оранжевой революции.

Попытка 1: Оранжевая революция

Илларионов в эфире программы "Что это было?"на 24 канале заверил, что Россия готовила тщательный сценарий захвата части Украины.

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"Сценарий планировали еще во время Оранжевой революции в 2004 году. Это была первая попытка, но тогда план не был хорошо подготовлен", – сказал Илларионов.

Именно из-за того, что план может сорваться, Путин решил его не реализовывать. Сценарий захвата совершенствовали дальше.



Оранжевая Революция / Фото galinfo

Попытка 2: Выборы президента Украины в 2010 году

По словам ексрадника Путина, следующая попытка была во время президентских выборов в Украине в 2010 году. Тогда был подготовлен улучшенный проект захвата.

"Тогда главными участниками выборов были Виктор Янукович и Юлия Тимошенко. Путин ожидал, что результаты будут очень близкими. Предполагали, что из-за таких результатов начнутся протесты, возникнет вакуум власти", – рассказал Илларионов.



Виктор Янукович и Юлия Тимошенко / Фото focus

Как подтвердил бывший советник Путина, именно благодаря такому развитию событий Россия надеялась установить контроль на какую-то часть Украины.

В 2010 году это не получилось реализовать, ведь серьезных столкновений не было. Результаты выборов были признаны, и Янукович стал президентом Украины,

- пояснил Илларионов.

Попытка 3: Революция Достоинства

Илларионов отметил, что Путин понимал – значительная часть украинцев с результатами выборов не соглашалась. Россия ожидала следующие выборы президента, которые должны были состояться в 2015 году.

"Этот сценарий готовили на 2015 год. Как мы знаем, началась Революция Достоинства. Поэтому то, что Путин планировал на 2015 год, провели в 2014 году. Это закончилось оккупацией и аннексией Крыма, а также войной на Донбассе", – подытожил экс-советник Путина.



Революция Достоинства / Фото Getty Images

Почему Беларуси тоже угрожает этот сценарий

Илларионов сказал, что такую схему захвата – президентские выборы, которые вызывают протест в обществе – используют очень часто. Протесты образуют неустойчивую ситуацию для лидера, а это идеальная ситуация для вмешательства и подстрекательства.

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"Могут даже использовать специалистов по провокациям. В этой ситуации можно установить контроль над всей страной. Такую операцию осуществляли с забросом специалистов КГБ, ФСБ", – подтвердил Илларионов.

Он пояснил, что этот сценарий Россия регулярно использует для установления контроля в кризисной стране.

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