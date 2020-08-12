Ексрадник Путіна Андрій Ілларіонов заявив, що Росія вже давно готувалась до захоплення України. Було 3 серйозних спроби, аби здійснити мету. Зокрема, перша – під час Помаранчевої революції.

Спроба 1: Помаранчева революція

Ілларіонов в ефірі програми "Що це було?" на 24 каналі запевнив, що Росія готувала ретельний сценарій захоплення частини України.

Важливо Макрон обговорив з Путіним ситуацію на Донбасі: деталі

"Сценарій планували ще під час Помаранчевої революції у 2004 році. Це була перша спроба, але тоді план не був добре підготовлений", – сказав Ілларіонов.

Саме через те, що план може зірватись, Путін вирішив його не реалізовувати. Сценарій захоплення вдосконалювали далі.



Помаранчева Революція / Фото galinfo

Спроба 2: Вибори президента України у 2010 році

За словами ексрадника Путіна, наступна спроба була під час президентських виборів в Україні у 2010 році. Тоді був підготовлений покращений проєкт захоплення.

"Тоді головними учасниками виборів були Віктор Янукович і Юлія Тимошенко. Путін очікував, що результати будуть дуже близькими. Припускали, що через такі результати почнуться протести, виникне вакуум влади", – розповів Ілларіонов.



Віктор Янукович та Юлія Тимошенко / Фото focus

Як ствердив ексрадник Путіна, саме завдяки такому розвитку подій Росія сподівалась встановити контроль на якусь частину України.

У 2010 році це не вийшло реалізувати, адже серйозних сутичок не було. Результати виборів були визнані і Янукович став президентом України,

– пояснив Ілларіонов.

Спроба 3: Революція Гідності

Ілларіонов зазначив, що Путін розумів – значна частина українців з результатами виборів не погоджувалась. Росія очікувала наступні вибори президента, які мали відбутись у 2015 році.

"Цей сценарій готували на 2015 рік. Як ми знаємо, розпочалась Революція Гідності. Тому те, що Путін планував на 2015 рік, провели у 2014 році. Це закінчилось окупацією і анексією Криму, а також війною на Донбасі", – підсумував ексрадник Путіна.



Революція Гідності / Фото Getty Images

Чому Білорусі теж загрожує цей сценарій

Ілларіонов сказав, що таку схему захоплення – президентські вибори, які викликають протест у суспільстві – використовують дуже часто. Протести утворюють нестійку ситуацію для лідера, а це ідеальна ситуація для втручання та підбурювання.

Зверніть увагу Стікала кров'ю: у Білорусі активіст встав навколішки, тримаючи фото збитої військовими дівчинки

"Можуть навіть використовувати спеціалістів щодо провокацій. В цій ситуації можна встановити контроль над усією країною. Таку операцію здійснювали з закидом спеціалістів КГБ, ФСБ", – ствердив Ілларіонов.

Він пояснив, що цей сценарій Росія регулярно використовує для встановлення контролю у кризовій країні.

Протести у Білорусі: головне