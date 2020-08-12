Президент Франції Еммануель Макрон та його колега з РФ Володимир Путін обговорили телефоном ситуацію на Донбасі. Зокрема, обоє позитивно оцінили підписання 22 липня угоди про повне припинення вогню на Донбасі.

Путін 12 серпня провів телефонну розмову з Макроном, повідомляє пресслужба президента РФ. Читайте також Самоліквідувалися: бойовики навіть у перемир'я примудрилися зазнати численних втрат Обговорили питання Донбасу. Зокрема, лідери схвалили рішення Тристоронньої контактної групи, за яким з 27 липня на Донбасі настав режим повного припинення вогню. До слова, проросійські бойовики з того часу неодноразово порушували домовленість. Крім того, президент Франції та лідер держави-окупанта домовилися продовжити спільну роботу в межах нормандського формату. Зверніть увагу "Спокійно ходять на повний зріст": що роблять бойовики під час перемир'я Припинення вогню на Донбасі: основне Проросійські бойовики регулярно порушують домовленість про мир на Донбасі.

Хоча обстрілів і поменшало, окупанти регулярно вдаються до провокацій.

За час перемир’я серед особового складу Об’єднаних сил втрат та поранень немає.