Повне припинення вогню на Донбасі розпочалося з опівночі 27 липня 2020 року. Проте з боку бойовиків і досі є постійні провокації. За 2 тижні лише кілька разів не лунали постріли. А самі окупанти ходять спокійно на нашій землі, впевнені в тому, що їм нічого не загрожує.

Про історії з життя передової пише Hromadske. Вони розпитали у військових про те, як поводяться російські бойовики під час всеосяжного режиму тиші.

Важливо Перемир'я не без пострілів: на Донбасі бойовики вчинили чергову провокацію

Що роблять бойовики?

Українські військові, які служать у районі Золотого, розповіли, що бойовики завішують усе маскувальною сіткою. Роблять це, щоби не було видно, чим вони займаються.

Якщо вони (окупанти – 24 канал) починають працювати на другій точці, то перевішують сітку туди. Зараз зроблять собі вогневі точки, а потім спробуй "викури" їх,

– зазначив військовий Віктор.

Крім цього, російські окупанти дуже нахабно поводяться на нашій території, спокійно ходять. Українські військові також розповіли, що так вільно пересуватися поки дозволити собі не можуть.

Бойовики так упевнені в тому, що українські військові не будуть стріляти, що спокійно ходять на повний зріст. Ми собі не можемо дозволити так пересуватися,

– наголосив військовий Андрій.

Навіть не вивели техніку

Українські захисники, які служать на Світлодарці, кажуть, що часто чують звуки гусеничної техніки з боку окупованого Доломітного. Вони наголошують: це означає, що там бойовики на цій ділянці не відвели навіть важку техніку. Хоча мали це зробити ще в жовтні 2015 року.

Чи завершиться перемир'я?

Солдати останні 3 місяці важко працювали: копали нові позиції. Отже, зараз можуть трохи відпочити. Проте дехто впевнений, що перемир'я ще не триватиме довго.

"Вони не мали бажання миритися 6 років, а зараз захотіли? Перемирʼя може закінчитись. І закінчитись трагічно. Зібралися всі разом – і прилетіла міна", – вважає військовий Ярмак.

Що відомо про режим припинення вогню на Донбасі