Полное прекращение огня на Донбассе началось с полуночи 27 июля 2020 года. Однако со стороны боевиков до сих пор есть постоянные провокации. За 2 недели только несколько раз не раздавались выстрелы. А сами оккупанты ходят спокойно на нашей земле, уверенные в том, что им ничего не угрожает.

Об истории из жизни передовой пишет Hromadske. Они расспросили у военных о том, как ведут себя российские боевики во время всеобъемлющего режима тишины.

Важно Перемирие не без выстрелов: на Донбассе боевики совершили очередную провокацию

Что делают боевики?

Украинские военные, которые служат в районе Золотого, рассказали, что боевики завешивают все маскировочной сеткой. Делают это, чтобы не было видно, чем они занимаются.

Если они (оккупанты – 24 канал) начинают работать на второй точке, то перевешивают сетку туда. Сейчас сделают себе огневые точки, а затем попробуй "выкури" их,

– отметил военный Виктор.

Кроме этого, российские оккупанты очень нагло ведут себя на нашей территории, спокойно ходят. Украинские военные также рассказали, что так свободно передвигаться пока позволить себе не могут.

Боевики так уверены в том, что украинские военные не будут стрелять, что спокойно ходят в полный рост. Мы себе не можем позволить так передвигаться,

– отметил военный Андрей.

Даже не вывели технику

Украинские защитники, которые служат на Светлодарке, говорят, что часто слышат звуки гусеничной техники со стороны оккупированного Доломитного. Они подчеркивают: это означает, что там боевики на этом участке не вывели даже тяжелую технику. Хотя должны были это сделать еще в октябре 2015 года.

Завершится ли перемирие?

Солдаты последние 3 месяца тяжело работали: копали новые позиции. А значит, сейчас могут немного отдохнуть. Однако некоторые уверены, что перемирие еще не продлится долго.

"Они не желали мириться 6 лет, а сейчас захотели? Перемирие может закончиться. И закончиться трагически. Собрались все вместе – и прилетела мина", – считает военный Ярмак.

Что известно о режиме прекращения огня на Донбассе