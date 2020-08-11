За сутки 10 августа пророссийские боевики совершили один выстрел из стрелкового оружия. Оккупанты намеревались спровоцировать огневой ответ украинских воинов. Наши военные на это не отреагировали.

Выстрел оккупантов был неприцельным

Стреляли противники вблизи Красногоровки. Об этом сообщает пресс-служба ООС в фейсбуке.

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Неприцельный выстрел не нес угрозы жизни и здоровью, поэтому наши воины огонь в ответ не открывали. Подразделения Объединенных сил придерживались условий прекращения огня и находились наготове к адекватному реагированию на возможные опасные действия противника,

– отметили в пресс-службе ООС.

Среди личного состава украинских военных ранений и потерь нет.

Ситуация за 9 августа

За минувшие сутки оккупанты 4 раза нарушили договоренности Трехсторонней контактной группы.

Враги два раза осуществляли выстрелы вблизи Новозвановки и Марьинки.

Также поблизости временно оккупированного населенного пункта Трудовое враг осуществлял инженерное оборудование позиций в сторону наших подразделений.

На Приазовье зафиксировали пролет БПЛА российского производства типа "Орлан-10" с пересечением линии разграничения. Наши средства радиоэлектронной борьбы немедленно подавили беспилотник противника.

Обратите внимание! Полное прекращение огня на Донбассе началось с полуночи 27 июля 2020 года. Соответствующее решение было принято на встрече минской Трехсторонней контактной группы. С этого времени личный состав Объединенных сил боевых потерь и ранений не получил.

Карта оккупированных территорий / Инфографика 24 канала