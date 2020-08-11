За добу 10 серпня проросійські бойовики здійснили один постріл зі стрілецької зброї. Окупанти мали намір спровокувати вогневу відповідь українських воїнів. Наші військові на це не відреагували.

Постріл окупантів був неприцільним

Стріляли противники поблизу Красногорівки. Про це інформує пресслужба ООС у фейсбуці.

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Неприцільний постріл не ніс загрози життю і здоров'ю, тому наші воїни вогонь у відповідь не відкривали. Підрозділи Об'єднаних сил дотримувалися умов припинення вогню та перебували напоготові до адекватного реагування на ймовірні підступні дії противника,

– зазначили у пресслужбі ООС.

Серед особового складу українських військових поранень та втрат немає.

Ситуація за 9 серпня

За попередню добу окупанти 4 рази порушили домовленості Тристоронньої контактної групи.

Вороги два рази здійснювали постріли поблизу Новозванівки та Мар’їнки.

Також поблизу тимчасово окупованого населеного пункту Трудівське ворог здійснював інженерне обладнання позицій у бік наших підрозділів.

На Приазов'ї зафіксували проліт БПЛА російського виробництва типу "Орлан-10" з перетином лінії розмежування. Наші засоби радіоелектронної боротьби негайно подавили безпілотник противника.

Зверніть увагу! Повне припинення вогню на Донбасі розпочалося з опівночі 27 липня 2020 року. Відповідне рішення ухвалили на зустрічі мінської Тристоронньої контактної групи. З цього часу особовий склад Об'єднаних сил бойових втрат і поранень не зазнав.



Карта окупованих територій / Інфографіка 24 каналу