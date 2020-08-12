На Донбасі ще з 27 липня триває повне припинення вогню. На щастя, з того часу серед українських військових не було ні втрат, ні поранених бійців. Натомість бойовики примудрилися зазнати 9 втрат за 2 тижні перемир'я.

Крім того, за цей час ще 15 бойовиків отримали поранення, повідомляє штаб Операції Об'єднаних сил з посиланням на дані розвідки.

До слова "Спокійно ходять на повний зріст": що роблять бойовики під час перемир'я

Причини втрат бойовиків за два з половиною тижні перемир'я:

необережне поводження зі зброєю,

ДТП,

підрив на невідомих вибухових пристроях на власних позиціях.

У підрозділах окупаційних військ Росії дуже низький морально-психологічний стан. Не припиняються самогубства й дезертирство особового складу, вживання алкоголю й наркотиків,

– розповіли в штабі ООС.

У командуванні Об'єднаних сил також наголосили, що в разі загрози життю й здоров'ю українських воїнів, а також при спробах захоплення території бойовиками українські воїни неодмінно надаватимуть відповідь ворогу.

Втрати ООС серед українських воїнів

На щастя, за два з половиною тижні серед українських воїнів втрат внаслідок бойових дій не було – ні загиблими, ні пораненими. Втім є інші причини, через які загинули наші воїни.

Кілька українських воїнів загинули через різноманітні хвороби. Список загиблих в ООС: