Самоліквідувалися: бойовики навіть у перемир'я примудрилися зазнати численних втрат
На Донбасі ще з 27 липня триває повне припинення вогню. На щастя, з того часу серед українських військових не було ні втрат, ні поранених бійців. Натомість бойовики примудрилися зазнати 9 втрат за 2 тижні перемир'я.
Крім того, за цей час ще 15 бойовиків отримали поранення, повідомляє штаб Операції Об'єднаних сил з посиланням на дані розвідки.
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Причини втрат бойовиків за два з половиною тижні перемир'я:
- необережне поводження зі зброєю,
- ДТП,
- підрив на невідомих вибухових пристроях на власних позиціях.
У підрозділах окупаційних військ Росії дуже низький морально-психологічний стан. Не припиняються самогубства й дезертирство особового складу, вживання алкоголю й наркотиків,
– розповіли в штабі ООС.
У командуванні Об'єднаних сил також наголосили, що в разі загрози життю й здоров'ю українських воїнів, а також при спробах захоплення території бойовиками українські воїни неодмінно надаватимуть відповідь ворогу.
Втрати ООС серед українських воїнів
На щастя, за два з половиною тижні серед українських воїнів втрат внаслідок бойових дій не було – ні загиблими, ні пораненими. Втім є інші причини, через які загинули наші воїни.
Кілька українських воїнів загинули через різноманітні хвороби. Список загиблих в ООС:
- Бахнар Артур – загинув 28 липня біля Новогнатівки. Причиною смерті є набряк головного мозку, причини якого не встановлені.
- Вергун Сергій – помер 29 липня в зоні ООС. Втрата не бойова, але її причини наразі невідомі.
- Перекрестов Володимир – помер 30 липня внаслідок гострої серцево-судинної недостатності.