На Донбассе еще с 27 июля продолжается полное прекращение огня. К счастью, с тех пор среди украинских военных не было ни потерь, ни раненых бойцов. Зато боевики умудрились понести 9 потерь за 2 недели перемирия.

Кроме того, за это время еще 15 боевиков получили ранения, сообщает штаб Операции Объединенных сил со ссылкой на данные разведки.

К слову "Спокойно ходят во весь рост": что делают боевики во время перемирия

Причины потерь боевиков за две с половиной недели перемирия:

неосторожное обращение с оружием,

ДТП,

подрыв на неизвестных взрывных устройствах на собственных позициях.

В подразделениях оккупационных войск России очень низкое морально-психологическое состояние. Не прекращаются самоубийства и дезертирство личного состава, употребление алкоголя и наркотиков,

– рассказали в штабе ООС.

В командовании Объединенных сил также отметили, что в случае угрозы жизни и здоровью украинских воинов, а также при попытках захвата территории боевиками украинские воины непременно будут давать ответ врагу.

Потери ООС среди украинских воинов

К счастью, за две с половиной недели среди украинских воинов потерь в результате боевых действий не было – ни погибшими, ни ранеными. Впрочем есть другие причины, по которым погибли наши воины.

Несколько украинских воинов погибли из-за различных болезней. Список погибших в ООС: