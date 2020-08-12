Самоликвидировались: боевики даже в перемирие умудрились понести многочисленные потери
На Донбассе еще с 27 июля продолжается полное прекращение огня. К счастью, с тех пор среди украинских военных не было ни потерь, ни раненых бойцов. Зато боевики умудрились понести 9 потерь за 2 недели перемирия.
Кроме того, за это время еще 15 боевиков получили ранения, сообщает штаб Операции Объединенных сил со ссылкой на данные разведки.
К слову "Спокойно ходят во весь рост": что делают боевики во время перемирия
Причины потерь боевиков за две с половиной недели перемирия:
- неосторожное обращение с оружием,
- ДТП,
- подрыв на неизвестных взрывных устройствах на собственных позициях.
В подразделениях оккупационных войск России очень низкое морально-психологическое состояние. Не прекращаются самоубийства и дезертирство личного состава, употребление алкоголя и наркотиков,
– рассказали в штабе ООС.
В командовании Объединенных сил также отметили, что в случае угрозы жизни и здоровью украинских воинов, а также при попытках захвата территории боевиками украинские воины непременно будут давать ответ врагу.
Потери ООС среди украинских воинов
К счастью, за две с половиной недели среди украинских воинов потерь в результате боевых действий не было – ни погибшими, ни ранеными. Впрочем есть другие причины, по которым погибли наши воины.
Несколько украинских воинов погибли из-за различных болезней. Список погибших в ООС:
- Бахнар Артур – погиб 28 июля возле Новогнатовки. Причиной смерти является отек головного мозга, причины которого не установлены.
- Вергун Сергей – умер 29 июля в зоне ООС. Потеря не боевая, но ее причины пока неизвестны.
- Перекрестов Владимир – умер 30 июля вследствие острой сердечно-сосудистой недостаточности.