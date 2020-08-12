Президент Франции Эммануэль Макрон и его коллега из РФ Владимир Путин обсудили по телефону ситуацию на Донбассе. В частности, оба положительно оценили подписание 22 июля соглашения о полном прекращении огня на Донбассе.

Путин 12 августа провел телефонный разговор с Макроном, сообщает пресс-служба президента РФ. Читайте также Самоликвидировались: боевики даже в перемирие умудрились понести многочисленные потери Обсудили вопросы Донбасса. В частности, лидеры одобрили решение Трехсторонней контактной группы, согласно которому с 27 июля на Донбассе наступил режим полного прекращения огня. К слову, пророссийские боевики с тех пор неоднократно нарушали договоренность. Кроме того, президент Франции и лидер государства-оккупанта договорились продолжить совместную работу в рамках нормандского формата. Обратите внимание "Спокойно ходят в полный рост": что делают боевики во время перемирия Прекращение огня на Донбассе: основное Пророссийские боевики регулярно нарушают договоренности о мире на Донбассе.

Хотя обстрелов и меньше, оккупанты регулярно прибегают к провокациям.

За время перемирия среди личного состава Объединенных сил потерь и ранений нет.