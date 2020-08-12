Володимир Путін неодноразово наголошував про створення "історичної Росії". І вона має складатись не лише з території РФ, але й Білорусі та України.

Про це в ефірі програми "Що це було?" на 24 каналі заявив радник президента РФ Володимира Путіна 2000 – 2005 років, старший науковий співробітник інституту Катона Андрій Ілларіонов. За його словами, це одне з головних завдань Путіна.

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"Путін хоче створити "історичну Росію". Він неодноразово говорив про свою ціль, яка полягає в створенні "історичної Росії". Під цим він розуміє, не лише територію сьогоднішньої Російської Федерації, але й всю територію Білорусі та більшу частину України", – сказав Ілларіонов.

За його словами, ще у січні-лютому 2012 року Путін в статті зазначив кордони "історичної Росії", які мають бути відновленні.

Він прямим текстом говорить, що це західні кордони Російської імперії кінця XVIII століття після поділу Речі Посполитої. Західні кордони "історичної РФ", на думку Путіна, є річки Неман, західний Буг, Збруч і Дністер. Апетит приходить під час їжі, і в нього можуть появляться чи вже появляються інші інтереси і апетити, але це те, що написано в документі,

– заявив він.

Він пригадав, що 9 травня 2019 року на параді військ на Червоній площі він говорив про необхідність відновлення "історичної Росії" не перед державними чиновниками, не перед науковцями, а перед військами, які слухали свого головнокомандувача.

"І це вже взагалі не жарти. Це пункт, який є в його переліку завдань, які треба виконати. Тому загрози, які існують щодо України та Білорусі, є реальними", – додав колишній радник Путіна.

Дивіться повне інтерв'ю з Андрієм Ілларіоновим на 24 каналі: