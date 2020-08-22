Шкіра на спині вибухнула: кримчанин розповів моторошні подробиці розгону у Мінську – фото 18+
Кримчанин Павло Сибільов постраждав у результати жорсткого розгону мітингувальників у Мінську. Сталося це ще 10 серпня, коли граната розвіралася поруч з ним.
Деталі жахливого інциденту Павло розповів журналістам TUT.BY новости.
Важливо Заблоковані ресурси та приведена у готовність армія: що відбувається в Білорусі 22 серпня
Як це було
Увечері 10 серпня 48-річний Павло Сибільов працював на автобусі № 163. Робота вже добігала кінця, але у Мінську того вечора були величезні корки. Автобус дуже довго стояв у заторі, тому майже всі пасажири вийшли з салону.
Водій пам'ятає, що виходив надвір поговорити з колегою, водієм тролейбуса. Коли його поранило, він уже майже повернувся у свій автобус.
Я став входити у двері, залишалося тільки ногу підняти на сходинку – і мене просто припечатало гранатою до автобуса. А потім ще зверху кулями... Горіла сорочка, шкіра на спині вибухнула і горіла. Мене наче паралізувало,
– сказав Павло Сибільов.
Він згадав, що йому допомогли небайдужі люди. Вони почали гасити вогонь та викликати "швидку". Тоді перехожі боялися, аби силовики знов не почали стріляти у скупчення людей.
Актуально Пішла виносити сміття: у Білорусі затримали вчительку, яка закликала людей ходити на мітинги
У якому стані кримчанин
Сибільов вже переніс кілька операцій через серйозну рану на спині. Він зазначив, що спочатку лежав у реанімації, після цього 16 серпня його перевели у загальну палату.
Коли мене сюди привезли, кричав цілу ніч, і день. Болі були пекельні. Точного діагнозу мені не говорили. Знаю тільки, що видно було органи, але вони цілі, Бог милував,
– додав Павло.
Найбільше постраждала спина, туди вже пересадили шкіру зі стегна. Також Павло не може порухати трьома пальцями на лівій руці, ймовірно туди влучили кулі.
Що відомо про Павла Сибільова
- Він родом з анексованого Росією Криму і має посвідку на проживання в Білорусі.
- Має троє дітей – 26, 9 і 6 років. Сім'я з Молодечно, але чоловік під час роботи жив в одному зі столичних гуртожитків.
- Волонтери вже допомогли знайти квартиру в Мінську для його родини.
- Про вибори в Білорусі Павло не розмірковує, оскільки сам не голосував.
У якому стані кримчанин / Фото TUT.BY новости (18+)