Кримчанин Павло Сибільов постраждав у результати жорсткого розгону мітингувальників у Мінську. Сталося це ще 10 серпня, коли граната розвіралася поруч з ним.

Деталі жахливого інциденту Павло розповів журналістам TUT.BY новости.

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Як це було

Увечері 10 серпня 48-річний Павло Сибільов працював на автобусі № 163. Робота вже добігала кінця, але у Мінську того вечора були величезні корки. Автобус дуже довго стояв у заторі, тому майже всі пасажири вийшли з салону.

Водій пам'ятає, що виходив надвір поговорити з колегою, водієм тролейбуса. Коли його поранило, він уже майже повернувся у свій автобус.

Я став входити у двері, залишалося тільки ногу підняти на сходинку – і мене просто припечатало гранатою до автобуса. А потім ще зверху кулями... Горіла сорочка, шкіра на спині вибухнула і горіла. Мене наче паралізувало,

– сказав Павло Сибільов.

Він згадав, що йому допомогли небайдужі люди. Вони почали гасити вогонь та викликати "швидку". Тоді перехожі боялися, аби силовики знов не почали стріляти у скупчення людей.

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У якому стані кримчанин

Сибільов вже переніс кілька операцій через серйозну рану на спині. Він зазначив, що спочатку лежав у реанімації, після цього 16 серпня його перевели у загальну палату.

Коли мене сюди привезли, кричав цілу ніч, і день. Болі були пекельні. Точного діагнозу мені не говорили. Знаю тільки, що видно було органи, але вони цілі, Бог милував,

– додав Павло.

Найбільше постраждала спина, туди вже пересадили шкіру зі стегна. Також Павло не може порухати трьома пальцями на лівій руці, ймовірно туди влучили кулі.

Що відомо про Павла Сибільова

Він родом з анексованого Росією Криму і має посвідку на проживання в Білорусі.

Має троє дітей – 26, 9 і 6 років. Сім'я з Молодечно, але чоловік під час роботи жив в одному зі столичних гуртожитків.

Волонтери вже допомогли знайти квартиру в Мінську для його родини.

Про вибори в Білорусі Павло не розмірковує, оскільки сам не голосував.

У якому стані кримчанин / Фото TUT.BY новости (18+)