Заблоковані ресурси та приведена у готовність армія: що відбувається в Білорусі 22 серпня
Вже чотирнадцятий день поспіль білоруси протестують проти фальсифікацій під час виборів президента. Офіційна влада заблокувала більше 70 незалежних інтернет-ресурсів. Лукашенко збирає на свою підтримку мітинги, а також привів армію у бойову готовність.
Про те, що відбувається в 14-й день масових протестів у Білорусі, читайте у матеріалі 24 каналу.
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Акції непокори тривають
- У Білорусі традиційними вже стали ланцюги солідарності: люди збираються вздовж автошляхів та підіймають руки вгору зі знаком перемоги. Їм у відповідь сигналять автівки.
- 22 серпня такий ланцюг сформували у Дзержинську.
- У Мінську біля Комаровського ринку зібрались кілька сотні людей. Переважно – це жінки та молоді дівчата, які тримають плакати та квіти. Довжина ланцюга – близько 600 метрів.
- Не оминають акцій непокори і байкери. Власники залізних коней зібрались у Мінську і запланували мотопробіг.
- До мітингів проти Лукашенка долучаються навіть малята. У телеграм-каналі "Бинокль" виклали відео з одного з дитсадків. Діти скандують: "Йди геть".
Незрозуміло – за кого
У Волковиську люди спостерігали дуже дивну ходу. Люди з державними стягами та червоними і зеленими кульками йшли вулицями міста. При цьому вони вигукували: "Лукашенко в автозак".
Мітинги за Лукашенка
Старається встигнути за своїми опонентами і Лукашенко. По країні відбуваються мітинги на підтримку чинного президента. Так, у Гродно організували акцію з ліричною назвою "Кохану не віддамо". Перекрили центр міста та вулиці, якими міг би проїхати глава держави, який 22 серпня прибув у Гродно.
На площі забрали людей з кульками та червоно-зеленими стягами. Рух мітингувальників організовують "цивільні у масках". Для прихильників Лукашенка лунають патріотичні пісні.
Армія у бойовій готовності
Олександр Лукашенко , який відвідував Гродно, повідомив, що основні підрозділи армії Білорусі приведені у бойову готовність. І сталось це, начебто, вперше за 25 років.
Що мене найбільше хвилює – що до цієї внутрішньої ситуації додався зовнішній фактор. Ми бачимо серйозний рух військ НАТО в безпосередній близькості від наших кордонів на території Польщі та Литви,
– сказав Лукашенко.
Також президент наголосив, що наразі ситуація у Білорусі йде "за сценарієм кольорових революцій".
Наступ на інтернет
Білоруська влада знову розпочала наступ на незалежні інтернет-ресурси. З 21 серпня обмежено доступ до майже 70 сторінок. Сайти – недоступні через рішення Міністерства інформації Республіки Білорусь.
Заблоковано, зокрема:
- Euroradio
- Belsat
- Tribuna
- Радыё Свабода
- Платформа "Голос"
- Zubr
- AFN
- UDF
- Virtualbrest
- Vkurier.
Головне про протести у Білорусі
- Після оголошення результатів президентських виборів у Білорусі 9 серпня люди почали масово виходити на вулиці.
- Білоруси не погоджуються з перемогою Олександра Лукашенка та вважають вибори сфальсифікованими.
- ОМОН з самого початку мирних протестів жорстоко розганяв та затримував активістів.До них застосовували насилля і після затримання.
- Люди вимагають: провести чесні вибори, звільнити усіх політв'язнів та покарати ОМОНівців, яки били та катували мирних демонстрантів.
- У Білорусі підтвердили офіційно підтвердили загибель чотирьох осіб під час акцій протестів. Правозахисники кажуть: жертв свавілля правоохоронців більше.
- Поранені були більше ніж тисяча осіб, понад 7 тисяч затримані.
- З 11 серпня у країні стартував загальнонаціональний страйк.
- Опозиція створила Координаційну раду, мета якої забезпечити мирну передачу влади в країні.