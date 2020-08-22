Вже чотирнадцятий день поспіль білоруси протестують проти фальсифікацій під час виборів президента. Офіційна влада заблокувала більше 70 незалежних інтернет-ресурсів. Лукашенко збирає на свою підтримку мітинги, а також привів армію у бойову готовність.

Про те, що відбувається в 14-й день масових протестів у Білорусі, читайте у матеріалі 24 каналу.

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Акції непокори тривають

У Білорусі традиційними вже стали ланцюги солідарності: люди збираються вздовж автошляхів та підіймають руки вгору зі знаком перемоги. Їм у відповідь сигналять автівки.

22 серпня такий ланцюг сформували у Дзержинську.

У Мінську біля Комаровського ринку зібрались кілька сотні людей. Переважно – це жінки та молоді дівчата, які тримають плакати та квіти. Довжина ланцюга – близько 600 метрів.

Не оминають акцій непокори і байкери. Власники залізних коней зібрались у Мінську і запланували мотопробіг.

До мітингів проти Лукашенка долучаються навіть малята. У телеграм-каналі "Бинокль" виклали відео з одного з дитсадків. Діти скандують: "Йди геть".

Незрозуміло – за кого

У Волковиську люди спостерігали дуже дивну ходу. Люди з державними стягами та червоними і зеленими кульками йшли вулицями міста. При цьому вони вигукували: "Лукашенко в автозак".

Мітинги за Лукашенка

Старається встигнути за своїми опонентами і Лукашенко. По країні відбуваються мітинги на підтримку чинного президента. Так, у Гродно організували акцію з ліричною назвою "Кохану не віддамо". Перекрили центр міста та вулиці, якими міг би проїхати глава держави, який 22 серпня прибув у Гродно.

На площі забрали людей з кульками та червоно-зеленими стягами. Рух мітингувальників організовують "цивільні у масках". Для прихильників Лукашенка лунають патріотичні пісні.



Армія у бойовій готовності

Олександр Лукашенко , який відвідував Гродно, повідомив, що основні підрозділи армії Білорусі приведені у бойову готовність. І сталось це, начебто, вперше за 25 років.

Що мене найбільше хвилює – що до цієї внутрішньої ситуації додався зовнішній фактор. Ми бачимо серйозний рух військ НАТО в безпосередній близькості від наших кордонів на території Польщі та Литви,

– сказав Лукашенко.

Також президент наголосив, що наразі ситуація у Білорусі йде "за сценарієм кольорових революцій".

Читать полностью: https://news.tut.by/economics/697686.html?tg

Зверніть увагу! Під час візиту Лукашенка до Гродна стало відомо про призначення нового губернатора області. Ним став колишній очільник МОЗ Володимир Караник. Раніше саме міська влада Гродно виконала вимоги протестувальників і пообіцяла не використовувати силу проти них та надати ефір опозиції.

Наступ на інтернет

Білоруська влада знову розпочала наступ на незалежні інтернет-ресурси. З 21 серпня обмежено доступ до майже 70 сторінок. Сайти – недоступні через рішення Міністерства інформації Республіки Білорусь.

Заблоковано, зокрема:

Euroradio

Belsat

Tribuna

Радыё Свабода

Платформа "Голос"

Zubr

AFN

UDF

Virtualbrest

Vkurier.

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