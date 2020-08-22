Олександр Лукашенко вирішив налякати білоруських мітингувальників закриттям заводів. За словами президента, вже з понеділка ворота багатьох підприємств влада "прикрасить" замками.

Підприємства, працівники яких взяли участь у загальнонаціональному страйку, тимчасово закриють. Про це Лукашенко заявив 22 серпня під час зустрічі з білорусами у Гродно, повідомляє телеграм-канал "РИА Новости"

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Якщо підприємство не працює, з понеділка – замок на ворота, зупинимо!

– повідомив президент.

"Такі втрати країна переживе", – Лукашенко

Лукашенко наголосив, що тих, хто не хочуть працювати, змушувати не будуть. І такі втрати країна нібито переживе. Якщо підприємство зараз не працює, то спочатку його закриють, а тоді влада вирішить, кого знову запрошувати на роботу.

Що відомо про страйки на білоруських підприємствах