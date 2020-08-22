Лукашенко доручив з понеділка закрити у Білорусі підприємства
Олександр Лукашенко вирішив налякати білоруських мітингувальників закриттям заводів. За словами президента, вже з понеділка ворота багатьох підприємств влада "прикрасить" замками.
Підприємства, працівники яких взяли участь у загальнонаціональному страйку, тимчасово закриють. Про це Лукашенко заявив 22 серпня під час зустрічі з білорусами у Гродно, повідомляє телеграм-канал "РИА Новости"
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Якщо підприємство не працює, з понеділка – замок на ворота, зупинимо!
– повідомив президент.
"Такі втрати країна переживе", – Лукашенко
Лукашенко наголосив, що тих, хто не хочуть працювати, змушувати не будуть. І такі втрати країна нібито переживе. Якщо підприємство зараз не працює, то спочатку його закриють, а тоді влада вирішить, кого знову запрошувати на роботу.
Що відомо про страйки на білоруських підприємствах
- Від 11 серпня Білорусі страйкують працівники найбільших підприємств Білорусі – БеЛАЗ, МТЗ МАЗ та інші.
- Великі підприємства становлять левову частку прибутків для білоруської економіки.
- Також у страйку взяли участь такі підприємства: "Інтеграл", "Кераміна", "Терразіта", "Білкарда", "Гродно Азот", Білоруський металургійний завод, меблева фабрика в Гродно, Білоруська АЕС, "Гроднопромбуд", філія "Мінський кабельних мереж" та інші.
- Лукашенко заявив, що на всіх великих підприємствах країни нібито збиткова кількість працівників. Він наголосив: для страйкувальників "на заводах після цього місця не має бути".
- 17 серпня президент Білорусі прибув МЗКТ, щоб виступити перед працівниками, однак після "теплого прийому" покинув завод на гелікоптері.