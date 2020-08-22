У Мінську затримали "координатора" протестів: чоловік збирав "масовку" за гроші
У МВС Білорусі заявили, що тутешні міліціонери затримали начебто "одного з координаторів незаконних вуличних акцій". Виявили так званого зловмисника в Мінську, і ним був місцевий житель.
Ще один "координатор" протестів у Білорусі: заява МВС
Про затримання чоловіка повідомила пресслужба МВС Білорусі. Як написала у телеграмі речниця відомства Ольга Чемоданова, затриманий 34-річний мінчанин начебто займався пошуком і фінансуванням нових учасників протестів.
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Чемоданова додає, що вийти на нього вдалося після затримання 37-річного уродженця білоруської столиці. Той буцімто розповів про зустріч із вищезазначеним координатором мітингів і його проханнях зібрати "масовку" для участі в акції протесту за гроші.
Крім того, білоруські правоохоронці з’ясували, що за день до цього "клієнт" вербувальника начебто звільнився з місць позбавлення волі. А координатор підійшов до нього в одному з центральних продовольчих магазинів Мінська.
Там він запропонував зібрати приблизно 10 – 12 осіб для участі в "несанкціонованому масовому заході політичного характеру". Після того, як чоловік погодився, координатор мітингів начебто дав тому 60 білоруських рублів (майже 650 гривень), а також купив йому спиртне і продукти харчування.
Зустріч учасників змови, заплановану на 19 серпня, попередили оперативники. Наразі щодо обох чоловіків триває перевірка,
– підкреслила Чемоданова.
Крім того, у МВС опублікували відео зі свідченнями затриманого "клієнта вербувальника". На кадрах можна також побачити, як той нібито збирає мітинг.
Дивіться відео МВС Білорусі із причетним до фінсування вуличних протестів
У Мінську вже затримували "координаторів" протестів
Перший такий гучний випадок стався 12 серпня у розпал білоруських протесів. Тоді міліціонери -атримали кількох чоловіків, однак скільки саме – не уточнюють.
Один із них керував діями соратників з готелю. А знімав він номер на 17-му поверсі закладу з красномовною назвою "Білорусь". Відомо, що це мінчанин.
Чоловік начебто керував діями трьох підлеглих. А ті, зі свого боку, керували сотнями.
Зверніть увагу Лукашенко каже, що фото побитих протестувальників – "постановочні кадри"
- В країні люди вийшли на масові протести через попередні результати президентських виборів.
- Офіційні дані такі: Лукашенко здобув 80,01% голосів, а його головна опонентка Світлана Тихановська – 10,12%.
- Білоруси ж вважають, що вибори були сфальсифікованими, явка завищеною та багатьом не дали проголосувати.
- Протести почались в різних білоруських містах, однак, епіцентром став Мінськ. Зрештою мирні демонстрації перетворились на сутички із силовиками. ОМОНівці розганяли протести, нещадно били людей, а також стріляли по мітингувальниках.
- Окрім того, є жертви від жорстоких дій силовиків. Влада визнає загиблими 4 особи, правозахисники говорять про щонайменше 6 людей.
- З 11 серпня білоруси оголосили всенародний страйк – багато хто не вийшов на роботу і не збирається – до того моменту, поки їм не покажуть справжні результати виборів.
- Світ засуджує силові розгони та тортури в Білорусі. Наприклад, депутати Європарламенту назвали Лукашенка персоною нон грата.
- Водночас жодних намірів йти на переговори із протестувальниками та сприяти дипломатичному вирішенню конфлікту Лукашенко не виявляє.