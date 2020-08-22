У МВС Білорусі заявили, що тутешні міліціонери затримали начебто "одного з координаторів незаконних вуличних акцій". Виявили так званого зловмисника в Мінську, і ним був місцевий житель.

Ще один "координатор" протестів у Білорусі: заява МВС

Про затримання чоловіка повідомила пресслужба МВС Білорусі. Як написала у телеграмі речниця відомства Ольга Чемоданова, затриманий 34-річний мінчанин начебто займався пошуком і фінансуванням нових учасників протестів.

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Чемоданова додає, що вийти на нього вдалося після затримання 37-річного уродженця білоруської столиці. Той буцімто розповів про зустріч із вищезазначеним координатором мітингів і його проханнях зібрати "масовку" для участі в акції протесту за гроші.

Крім того, білоруські правоохоронці з’ясували, що за день до цього "клієнт" вербувальника начебто звільнився з місць позбавлення волі. А координатор підійшов до нього в одному з центральних продовольчих магазинів Мінська.

Там він запропонував зібрати приблизно 10 – 12 осіб для участі в "несанкціонованому масовому заході політичного характеру". Після того, як чоловік погодився, координатор мітингів начебто дав тому 60 білоруських рублів (майже 650 гривень), а також купив йому спиртне і продукти харчування.

Зустріч учасників змови, заплановану на 19 серпня, попередили оперативники. Наразі щодо обох чоловіків триває перевірка,

– підкреслила Чемоданова.

Крім того, у МВС опублікували відео зі свідченнями затриманого "клієнта вербувальника". На кадрах можна також побачити, як той нібито збирає мітинг.

Дивіться відео МВС Білорусі із причетним до фінсування вуличних протестів

У Мінську вже затримували "координаторів" протестів

Перший такий гучний випадок стався 12 серпня у розпал білоруських протесів. Тоді міліціонери -атримали кількох чоловіків, однак скільки саме – не уточнюють.

Один із них керував діями соратників з готелю. А знімав він номер на 17-му поверсі закладу з красномовною назвою "Білорусь". Відомо, що це мінчанин.

Чоловік начебто керував діями трьох підлеглих. А ті, зі свого боку, керували сотнями.

Зверніть увагу Лукашенко каже, що фото побитих протестувальників – "постановочні кадри"

Останні події в Білорусі: коротко

В країні люди вийшли на масові протести через попередні результати президентських виборів.

Офіційні дані такі: Лукашенко здобув 80,01% голосів , а його головна опонентка Світлана Тихановська – 10,12%.

, а його головна опонентка Світлана Білоруси ж вважають, що вибори були сфальсифікованими, явка завищеною та багатьом не дали проголосувати.

явка завищеною та багатьом не дали проголосувати. Протести почались в різних білоруських містах, однак, епіцентром став Мінськ. Зрештою мирні демонстрації перетворились на сутички із силовиками. ОМОНівці розганяли протести, нещадно били людей, а також стріляли по мітингувальниках.

Окрім того, є жертви від жорстоких дій силовиків. Влада визнає загиблими 4 особи, правозахисники говорять про щонайменше 6 людей.

З 11 се рпня білоруси оголосили всенародний страйк – багато хто не вийшов на роботу і не збирається – до того моменту, поки їм не покажуть справжні результати виборів.

рпня білоруси оголосили – багато хто не вийшов на роботу і не збирається – до того моменту, поки їм не покажуть справжні результати виборів. Світ засуджує силові розгони та тортури в Білорусі. Наприклад, депутати Європарламенту назвали Лукашенка персоною нон грата.

Водночас жодних намірів йти на переговори із протестувальниками та сприяти дипломатичному вирішенню конфлікту Лукашенко не виявляє.

Детальніше про перебіг протестів у Білорусі можете ознайомитися за цим посиланням.