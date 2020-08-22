У Гомелі затримали вчительку біля власного дому, коли та виносила сміття. Причиною затримання стало відео, де нібито жінка закликає людей ходити на мирні мітинги.

21 серпня Інна Борисенко вийшла з дому винести сміття та не повернулась. Про це повідомили у телеграм-каналі NEXTA live.

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Донька затриманої Тетяна розповіла, що жінка вийшла всього на 2 хвилини в домашньому одязі. Потім жінка подзвонила і сказала, що перебуває у відділку міліції. Донька стверджує, що до вечора простояла біля будівлі міліції, але їй так і не вдалося дізнатися, де її мама.

В саму будівлю не пускали, спілкувалася через домофон з черговим. Він щоразу говорив зачекати,

– сказала донька затриманої.

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Тільки ввечері Тетяні повідомили, що її матір везуть в ізолятор тимчасового затримання. Мовляв, у неї знайшли якесь відео, де вчителька закликає ходити на мирні мітинги. 24 серпня відбудеться суд.

Що відбувається у Білорусі: коротко

9 серпня у Білорусі пройшли президентські вибори, де, за офіційними результатами, перемогу здобув Олександр Лукашенко. Хоча підсумки незалежних екзитполів свідчать про перемогу Світлани Тихановської.

Результати виборів не визнали країни ЄС та розпочали процес санкцій проти Білорусі.

Обурені результатами виборів, білоруси вийшли на мирні демонстрації.

Однак мирні протести перетворились у сутички із силовиками. ОМОНівці жорстоко били людей. Вони затримували не лише протестувальників, а й просто перехожих людей у спальних районах.

Звільнені в'язні розповідають про жорстоке катування у СІЗО.

З 11 серпня у Білорусі триває всенародний страйк. Працівники підприємств влаштували саботаж роботи, вимагаючи чесних виборів.