Пішла виносити сміття: у Білорусі затримали вчительку, яка закликала людей ходити на мітинги
У Гомелі затримали вчительку біля власного дому, коли та виносила сміття. Причиною затримання стало відео, де нібито жінка закликає людей ходити на мирні мітинги.
21 серпня Інна Борисенко вийшла з дому винести сміття та не повернулась. Про це повідомили у телеграм-каналі NEXTA live.
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Донька затриманої Тетяна розповіла, що жінка вийшла всього на 2 хвилини в домашньому одязі. Потім жінка подзвонила і сказала, що перебуває у відділку міліції. Донька стверджує, що до вечора простояла біля будівлі міліції, але їй так і не вдалося дізнатися, де її мама.
В саму будівлю не пускали, спілкувалася через домофон з черговим. Він щоразу говорив зачекати,
– сказала донька затриманої.
Тільки ввечері Тетяні повідомили, що її матір везуть в ізолятор тимчасового затримання. Мовляв, у неї знайшли якесь відео, де вчителька закликає ходити на мирні мітинги. 24 серпня відбудеться суд.
Що відбувається у Білорусі: коротко
- 9 серпня у Білорусі пройшли президентські вибори, де, за офіційними результатами, перемогу здобув Олександр Лукашенко. Хоча підсумки незалежних екзитполів свідчать про перемогу Світлани Тихановської.
- Результати виборів не визнали країни ЄС та розпочали процес санкцій проти Білорусі.
- Обурені результатами виборів, білоруси вийшли на мирні демонстрації.
- Однак мирні протести перетворились у сутички із силовиками. ОМОНівці жорстоко били людей. Вони затримували не лише протестувальників, а й просто перехожих людей у спальних районах.
- Звільнені в'язні розповідають про жорстоке катування у СІЗО.
- З 11 серпня у Білорусі триває всенародний страйк. Працівники підприємств влаштували саботаж роботи, вимагаючи чесних виборів.