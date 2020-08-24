У Білорусі з 11 серпня оголосили загальнонаціональний страйк. Працівники великих підприємств відмовляються працювати, поки не будуть оголошені нові вибори президента. 24 серпня стало відомо про затримання силовиками керівників страйкових комітетів заводів-гігантів.

Затримали лідерів страйкарів "Білоруськалію" та МЗКТ

Зокрема, затримали співголову страйкому "Білоруськалію" Анатолія Бокуна та очільника страйкового комітету Мінського заводу колісних тягачів Олександра Лавриновича. Про це інформує TUT.by.

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Спочатку Бокуна начебто викликали у міліцію. Проте згодом зв'язок з ним зник. Страйковий комітет Солігорська запропонував працівникам заводу: якщо Бокуна не випустять, потрібно зібратись біля приміщення РВВС.

Згідно з джерелами ЗМІ, Бокуна 24 серпня не тільки затримали, а й будуть судити – у закритому режимі.

Аналогічна ситуація з Олександром Лавриновичем. НА МЗКТ він збирав підписи за страйк, де його і затримала служба безпеки підприємства.

У Білорусі затримали членів Координаційної ради

24 серпня також опинилися в руках силовиків і члени президії Координаційної ради Білорусі Сергія Дилевського та Ольгу Ковалькову. Дилевський є головою страйкарів МТЗ. Ковалькова – довірена особа Світлани Тихановської.

Зверніть увагу! На допит до Слідчого комітету уже викликали також інших членів президії Координаційної ради – Павла Латушка та Лілію Власову. Прокуратура порушила справу за спробу захоплення влади в країні.

Лукашенко погрожував закрити підприємства, що страйкують

Зазначимо, що раніше Олександр Лукашенко наказав з 24 серпня закривати ті підприємства, які оголосили страйк.

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