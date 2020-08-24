ЗМІ розповіли про плани Кремля щодо Білорусі: деталі
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Політтехнологи Кремля розробили два сценарії щодо розвитку подій у Білорусі. Розглядається як мирний, так і силовий варіанти, але, як не дивно, більш вигідним для білоруського диктатора Олександра Лукашенка є саме мирний сценарій.
За мирного сценарію Лукашенко залишиться, хоча вже не єдиною ключовою фігурою білоруської політики, а за силового на нього чекає арешт. Про це пише "МХБ-Медіа" з посиланням на центр "Досьє".
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Мирний сценарій
- Цей варіант передбачає діалог між владою й опозицією, якого так сильно уникає Олександр Лукашенко.
- Втім тут Лукашенко втрачає роль одноосібного лідера. Поряд з ним можуть бути впливові фігури, які зможуть просувати проросійську політику. Вони не повинні бути причетними до фальсифікації виборів і придушення протестів.
- Ключовою фігурою може стати митрополит Павло – патріарх РПЦ у Білорусі. Також можуть долучити когось з культурних діячів, наприклад, співак Ярослав Євдокимов. Він пов'язаний з Україною, Білоруссю і Росією.
- Саме проросійський культурний діяч повинен доповнювати позицію Лукашенка. Також можливою є участь у діалозі когось з силовиків.
- Цей діалог має бути створений для того, щоб провести конституційну реформу, а на початку 2021 року вже з новою конституцією провести нові вибори.
Силовий сценарій
- Такий варіант є значно менш сприятливим для Олександра Лукашенка. Він передбачає військовий переворот, за результатами якого диктатора відправлять під "домашній арешт".
- Обличчям такого військового перевороту може стати Андрій Равков – держсекретар Ради безпеки Білорусі, який довгий час був міністром оборони країни.
- За такого варіанту нові вибори будуть відкладені, поки сусідні держави не підпишуть меморандум про невтручання у справи Білорусі. Самим білорусам заборонять виходити на мітинги.
- Цей варіант з боку Кремля виглядає білоруським варіантом завершення Революції Гідності. Протестувальників пов'язуватимуть з нацизмом, аби дискредитувати їх в очах тої частини суспільства, яка не готова виходити на протест.