Політтехнологи Кремля розробили два сценарії щодо розвитку подій у Білорусі. Розглядається як мирний, так і силовий варіанти, але, як не дивно, більш вигідним для білоруського диктатора Олександра Лукашенка є саме мирний сценарій.

За мирного сценарію Лукашенко залишиться, хоча вже не єдиною ключовою фігурою білоруської політики, а за силового на нього чекає арешт. Про це пише "МХБ-Медіа" з посиланням на центр "Досьє". Цікаво Кремль підтримує Лукашенка, але розказує про життя після повалення диктатора, – ЗМІ Мирний сценарій Цей варіант передбачає діалог між владою й опозицією , якого так сильно уникає Олександр Лукашенко.

, якого так сильно уникає Олександр Лукашенко. Втім тут Лукашенко втрачає роль одноосібного лідера . Поряд з ним можуть бути впливові фігури, які зможуть просувати проросійську політику. Вони не повинні бути причетними до фальсифікації виборів і придушення протестів.

. Поряд з ним можуть бути впливові фігури, які зможуть просувати проросійську політику. Вони не повинні бути причетними до фальсифікації виборів і придушення протестів. Ключовою фігурою може стати митрополит Павло – патріарх РПЦ у Білорусі. Також можуть долучити когось з культурних діячів, наприклад, співак Ярослав Євдокимов. Він пов'язаний з Україною, Білоруссю і Росією.

Саме проросійський культурний діяч повинен доповнювати позицію Лукашенка. Також можливою є участь у діалозі когось з силовиків.

Цей діалог має бути створений для того, щоб провести конституційну реформу, а на початку 2021 року вже з новою конституцією провести нові вибори. Силовий сценарій Такий варіант є значно менш сприятливим для Олександра Лукашенка. Він передбачає військовий переворот, за результатами якого диктатора відправлять під "домашній арешт" .

. Обличчям такого військового перевороту може стати Андрій Равков – держсекретар Ради безпеки Білорусі, який довгий час був міністром оборони країни.

– держсекретар Ради безпеки Білорусі, який довгий час був міністром оборони країни. За такого варіанту нові вибори будуть відкладені, поки сусідні держави не підпишуть меморандум про невтручання у справи Білорусі. Самим білорусам заборонять виходити на мітинги.

Цей варіант з боку Кремля виглядає білоруським варіантом завершення Революції Гідності. Протестувальників пов'язуватимуть з нацизмом, аби дискредитувати їх в очах тої частини суспільства, яка не готова виходити на протест.