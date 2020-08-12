У Мінську начебто затримали "координаторів масових заворушень". Так офіційна влада Білорусі називає злочинні дії силовиків і протести, що прокотилися країною після виборів президента.

Що відомо про затримання "координаторів" протестів

Про це повідомили підконтрольні Лукашенкові білоруські ЗМІ. Зокрема, відповідне повідомлення з’явилося на сайті державної інформаційної агенції БелТА.

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Видання повідомляють, що затримання відбулося в Мінську. Затримали кількох чоловіків, однак скільки саме – не уточнюють.

Один із них керував діями соратників з готелю. А знімав він номер на 17-му поверсі закладу з красномовною назвою "Білорусь". Відомо, що це мінчанин.

Підконтрольні Лукашенкові журналісти наголошують, що чоловік керував діями трьох підлеглих. А ті, зі свого боку, керували сотнями. Натомість про те, що Лукашенко остогид мільйонам, вони сказати забули.

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Протести в Білорусі: коротко

Масові протести у Білорусі спалахнули після президентських виборів. За офіційними даними, перемогу на них здобуває чинний глава держави Олександр Лукашенко.

Білоруси з цим не погоджуються – вони вважають, що вибори були цинічно сфальсифікованими.

Відтак, вперше на протести вони вийшли в ніч з 9 проти 10 серпня. Мирних демонстрантів почали нещадно бити та затримувати ОМОНівці.

Найбільші сутички спалахнули у Мінську. Протести продовжилися і наступного дня. Під час них влада офіційно підтвердила смерть одного з демонстрантів. Насправді загиблих може бути більше.

З 11 серпня білоруси оголосили всенародний страйк.

11 серпня в Білорусі розпочалася нова хвиля протестів. Силовики затримували випадкових перехожих і тепер вже вдалися до нової тактики – засідки навіть у дворах і кущах. Крім того, спецпризначенці нещадно почали бити машини та масово затримувати журналістів.

Детальніше з перебігом протестів у Білорусі можете ознайомитися за цим посиланням.