В Минске якобы задержали "координаторов массовых беспорядков". Так официальные власти Беларуси называют преступные действия силовиков и протесты, прокатившиеся по стране после выборов президента.

Что известно о задержании "координаторов" протестов

Об этом сообщили подконтрольные Лукашенко белорусские СМИ. В частности, соответствующее сообщение появилось на сайте государственного информационного агентства БелТА.

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Издание сообщает, что задержание произошло в Минске. Задержали нескольких мужчин, однако сколько именно – не уточняется.

Один из них руководил действиями соратников из отеля. А снимал он номер на 17-м этаже заведения с красноречивым названием "Беларусь". Известно, что это минчанин.

Подконтрольные Лукашенко журналисты отмечают, что мужчина управлял действиями трех подчиненных. А те, в свою очередь, руководили сотнями. Зато о том, что Лукашенко надоел миллионам, они сказать забыли.

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Протесты в Беларуси: коротко

Массовые протесты в Беларуси вспыхнули после президентских выборов. По официальным данным, победил на них действующий глава государства Александр Лукашенко.

Белорусы с этим не согласны – они считают, что выборы были цинично сфальсифицированы.

Поэтому впервые на протесты они вышли в ночь с 9 на 10 августа. Мирных демонстрантов начали беспощадно бить и задерживать ОМОНовцы.

Крупнейшие столкновения вспыхнули в Минске. Протесты продолжились и на следующий день. Во время них власти официально подтвердили смерть одного из демонстрантов. На самом деле погибших может быть больше.

С 11 августа белорусы объявили всенародную забастовку.

11 августа в Беларуси началась новая волна протестов. Силовики задерживали случайных прохожих и теперь уже прибегли к новой тактике – засады даже во дворах и кустах. Кроме того, спецназовцы беспощадно начали бить машины и массово задерживать журналистов.

Подробнее с ходом протестов в Беларуси можете ознакомиться по этой ссылке.