Протести в Білорусі: у Мінську знайшли повішеним ще одного мітингувальника
У Мінську виявили понівечене тіло 28-річного Микити Кравцова. Чоловік зник 12 серпня. Тоді він поїхав на роботу в село Королів Стан, і відтоді на зв'язок не виходив.
Микиту Кравцова знайшли мертвим
Про те, що чоловіка знайшли мертвим, у фейсбуці повідомив пошуково-рятувальний загін "Ангел".
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За даними білоруських опозиційних телеграм-каналів, тіло чоловіка було сильно побитим. А знайшли його в петлі в лісопарку на вулиці Парниковій у Мінську.
Судячи з усього, боягузливі виродки в масках вивозили забитих до смерті в ліс, щоб заховати там сліди своїх жахливих злочинів. Білоруси не пробачать їм такого. Кожен з причетних повинен отримати максимальне суворе покарання,
– мовиться у дописі телеграм-каналу "Беларусь головного мозга".
Микита Кравцов був останнім зі списку зниклих без вісти під час протестів 9 – 13 серпня. Цей перелік опублікував опозиційний ресурс TUT.by.
Що відомо про загиблих під час протестів у Білорусі
- Перший загиблий – Олександр Тарайковський. За даними МВС Білорусі, під час протестів 10 серпня у руках Олександра вибухнув невідомий предмет, що й стало причиною смерті. Однак згодом з’явилися декілька відеороликів, на яких видно, що у чоловіка стріляли. Смерть настала унаслідок вогнепального поранення.
- Друга жертва – Олександр Вихор. Хлопця затримали силовики 9 серпня. Вочевидь, Олександр загинув від проблем із серцем, коли він тривалий час перебував в автозаку на сонці. Однак, батькам в МВС повідомили, що Вихор помер від нібито передозування наркотиками.
- Третій загиблий – Артем Паруков. 16 серпня його збив водій "Рено". Рідні Артема не знають, чи юнак брав участь у протестах, однак не вірять в офіційну версію смерті: що він нібито стояв на проїжджій частині та ігнорував заклики водія відійти.
- Четверта жертва – Геннадій Шутов. 11 серпня в Бресті чоловік отримав вогнепальне поранення у голову. Декілька днів лікарні намагалися врятувати Шутова, однак 19 серпня він помер у госпіталі Мінська.
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- В країні люди вийшли на масові протести через попередні результати президентських виборів.
- Офіційні дані такі: Лукашенко здобув 80,01% голосів, а його головна опонентка Світлана Тихановська – 10,12%.
- Білоруси ж вважають, що вибори були сфальсифікованими, явка завищеною та багатьом не дали проголосувати.
- Протести почались в різних білоруських містах, однак, епіцентром став Мінськ. Зрештою мирні демонстрації перетворились на сутички із силовиками. ОМОНівці розганяли протести, нещадно били людей, а також стріляли по мітингувальниках.
- Окрім того, є жертви від жорстоких дій силовиків. Влада визнає загиблими 4 особи, правозахисники говорять про щонайменше 6 людей.
- З 11 серпня білоруси оголосили всенародний страйк – багато хто не вийшов на роботу і не збирається – до того моменту, поки їм не покажуть справжні результати виборів.
- Світ засуджує силові розгони та тортури в Білорусі. Наприклад, депутати Європарламенту назвали Лукашенка персоною нон грата.
- Водночас жодних намірів йти на переговори із протестувальниками та сприяти дипломатичному вирішенню конфлікту Лукашенко не виявляє.