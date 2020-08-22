У Мінську виявили понівечене тіло 28-річного Микити Кравцова. Чоловік зник 12 серпня. Тоді він поїхав на роботу в село Королів Стан, і відтоді на зв'язок не виходив.

Микиту Кравцова знайшли мертвим

Про те, що чоловіка знайшли мертвим, у фейсбуці повідомив пошуково-рятувальний загін "Ангел".

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За даними білоруських опозиційних телеграм-каналів, тіло чоловіка було сильно побитим. А знайшли його в петлі в лісопарку на вулиці Парниковій у Мінську.

Судячи з усього, боягузливі виродки в масках вивозили забитих до смерті в ліс, щоб заховати там сліди своїх жахливих злочинів. Білоруси не пробачать їм такого. Кожен з причетних повинен отримати максимальне суворе покарання,

– мовиться у дописі телеграм-каналу "Беларусь головного мозга".

Микита Кравцов був останнім зі списку зниклих без вісти під час протестів 9 – 13 серпня. Цей перелік опублікував опозиційний ресурс TUT.by.

Що відомо про загиблих під час протестів у Білорусі

Перший загиблий – Олександр Тарайковський . За даними МВС Білорусі, під час протестів 10 серпня у руках Олександра вибухнув невідомий предмет, що й стало причиною смерті. Однак згодом з’явилися декілька відеороликів, на яких видно, що у чоловіка стріляли. Смерть настала унаслідок вогнепального поранення.

. За даними МВС Білорусі, під час протестів 10 серпня у руках Олександра вибухнув невідомий предмет, що й стало причиною смерті. Однак згодом з’явилися декілька відеороликів, на яких видно, що у чоловіка стріляли. Смерть настала унаслідок вогнепального поранення. Друга жертва – Олександр Вихор . Хлопця затримали силовики 9 серпня. Вочевидь, Олександр загинув від проблем із серцем, коли він тривалий час перебував в автозаку на сонці. Однак, батькам в МВС повідомили, що Вихор помер від нібито передозування наркотиками.

. Хлопця затримали силовики 9 серпня. Вочевидь, Олександр загинув від проблем із серцем, коли він тривалий час перебував в автозаку на сонці. Однак, батькам в МВС повідомили, що Вихор помер від нібито передозування наркотиками. Третій загиблий – Артем Паруков . 16 серпня його збив водій "Рено". Рідні Артема не знають, чи юнак брав участь у протестах, однак не вірять в офіційну версію смерті: що він нібито стояв на проїжджій частині та ігнорував заклики водія відійти.

. 16 серпня його збив водій "Рено". Рідні Артема не знають, чи юнак брав участь у протестах, однак не вірять в офіційну версію смерті: що він нібито стояв на проїжджій частині та ігнорував заклики водія відійти. Четверта жертва – Геннадій Шутов. 11 серпня в Бресті чоловік отримав вогнепальне поранення у голову. Декілька днів лікарні намагалися врятувати Шутова, однак 19 серпня він помер у госпіталі Мінська.

До теми Куля в легені та шиї, з рота йшла кров: як силовики "вбивали" мітингарів на протестах у Мінську

Останні події в Білорусі: коротко

В країні люди вийшли на масові протести через попередні результати президентських виборів.

Офіційні дані такі: Лукашенко здобув 80,01% голосів , а його головна опонентка Світлана Тихановська – 10,12%.

, а його головна опонентка Світлана Білоруси ж вважають, що вибори були сфальсифікованими, явка завищеною та багатьом не дали проголосувати.

явка завищеною та багатьом не дали проголосувати. Протести почались в різних білоруських містах, однак, епіцентром став Мінськ. Зрештою мирні демонстрації перетворились на сутички із силовиками. ОМОНівці розганяли протести, нещадно били людей, а також стріляли по мітингувальниках.

Окрім того, є жертви від жорстоких дій силовиків. Влада визнає загиблими 4 особи, правозахисники говорять про щонайменше 6 людей.

З 11 се рпня білоруси оголосили всенародний страйк – багато хто не вийшов на роботу і не збирається – до того моменту, поки їм не покажуть справжні результати виборів.

рпня білоруси оголосили – багато хто не вийшов на роботу і не збирається – до того моменту, поки їм не покажуть справжні результати виборів. Світ засуджує силові розгони та тортури в Білорусі. Наприклад, депутати Європарламенту назвали Лукашенка персоною нон грата.

Водночас жодних намірів йти на переговори із протестувальниками та сприяти дипломатичному вирішенню конфлікту Лукашенко не виявляє.

Детальніше про перебіг протестів у Білорусі можете ознайомитися за цим посиланням.