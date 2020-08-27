Президент Білорусі Олександр Лукашенко вважає, що першим кроком до стабілізації конфлікту влади та опозиції має стати формування нової Конституції. Лукашенко переконує, що готовий вести діалог з опозицією, однак у нього є свої умови.

Лукашенко наголосив, що вестиме діалог виключно з "притомними людьми" і не на вулиці. Про це він заявив під час наради з членами уряду в Мінську, пише БЕЛТА.

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Всі хочуть нового політичного устрою. Та, заради бога, візьмімося за Конституцію, вносьте пропозиції, сформуємо нову Конституцію,

– наголосив Лукашенко.

Обговорювати майбутні зміни він готовий, насамперед, з трудовими та студентськими колективами. Також президент Білорусі готовий вислухати думку робітників, селян, вчителів та лікарів.

Переговорів з "вулицею" не буде

Лукашенко наголосив, що влада ніколи не розпочне переговори з "вулицею". Проте, як стверджує президент Білорусі, якщо серед опозиції є адекватні люди, їхню позицію чинна влада готова вислухати.

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