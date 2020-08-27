Сформуємо нову Конституцію, – Лукашенко готовий до переговорів з опозицією
Президент Білорусі Олександр Лукашенко вважає, що першим кроком до стабілізації конфлікту влади та опозиції має стати формування нової Конституції. Лукашенко переконує, що готовий вести діалог з опозицією, однак у нього є свої умови.
Лукашенко наголосив, що вестиме діалог виключно з "притомними людьми" і не на вулиці. Про це він заявив під час наради з членами уряду в Мінську, пише БЕЛТА.
Зверніть увагу Сплять і бачать: Лукашенко звинуватив Польщу в намірах захопити частину Білорусі
Всі хочуть нового політичного устрою. Та, заради бога, візьмімося за Конституцію, вносьте пропозиції, сформуємо нову Конституцію,
– наголосив Лукашенко.
Обговорювати майбутні зміни він готовий, насамперед, з трудовими та студентськими колективами. Також президент Білорусі готовий вислухати думку робітників, селян, вчителів та лікарів.
Переговорів з "вулицею" не буде
Лукашенко наголосив, що влада ніколи не розпочне переговори з "вулицею". Проте, як стверджує президент Білорусі, якщо серед опозиції є адекватні люди, їхню позицію чинна влада готова вислухати.
Що відомо про протести у Білорусі
- 9 серпня у Білорусі відбулися вибори президента.
- За результатами ЦВК, перемогу здобув чинний президент Білорусі Олександр Лукашенко. Однак за даними незалежних екзит-полів, перемогла головна суперниця чинного президента – опозиціонерка Світлана Тихановська.
- Білоруси відмовилися визнавати результати виборів. Світова спільнота підтримала їх у цьому.
- У ніч на 10 серпня по всій країні спалахнули мирні протести.
- ОМОНівці розганяли мітингувальників світлошумовими гранатами та ґумовими кулями.
- Влада Білорусі визнала, що під час протестів загинули 4 осіб, однак активісти заявляють, що жертв більше.
- Сотні людей отримали поранення.
- Понад 7 тисяч протестувальників було затримано, однак більшість уже відпустили.
- Опозиція сформувала Координаційну раду і вимагала перевиборів. Цю раду вже визнали неконституційною.