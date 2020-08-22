В ООН надзвичайно схвильовані ситуацією у Білорусі. Кількість жертв офіційно зросла до чотирьох осіб. У СІЗО досі перебувають понад сто мітингувальників, понад вісім білорусів, зниклих безвісти під час протестів, продовжують розшукувати.

Білоруській владі необхідно згадати про абсолютну заборону тортур. Про це йдеться у заяві Управління Верховного комісара ООН з прав людини.

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В ООН закликали негайно розпочати розслідування

Управління ООН закликало білоруську верхівку негайно розпочати ретельні, незалежні та неупереджені розслідування усіх заяв про порушення людських прав.

Серед постраждалих є діти

Приблизно 60 мітингувальників за висловлення своїх мирних політичних поглядів можуть бути засуджені до тюремного ув'язнення. Доля восьми осіб, зниклих безвісти, досі невідома. Щодня продовжують надходити заяви про катування мітингувальників. За даними ООН, серед постраждалих під час мітингів є й діти.

Білоруській владі необхідно співпрацювати з ООН

Офіційному Мінську також необхідно переглянути свою позицію щодо співпраці зі Спеціальним доповідачем ООН з Білорусі. Конструктивна взаємодія стане шансом для країни довести свою готовність у кризовий час звернути увагу на права людей.

Винні мусять бути покарані

В ООН стурбовані тим, що після заяв про численні випадки насилля досі не було розпочато жодних розслідувань. Винні мусять бути притягнуті до відповідальності.

Що відомо про загиблих під час протестів у Білорусі

Перший загиблий – Олександр Тарайковський. За даними МВС Білорусі, під час протестів 10 серпня у руках Олександра вибухнув невідомий предмет, що й стало причиною смерті. Однак згодом з’явилися декілька відеороликів, на яких видно, що у чоловіка стріляли. Смерть настала унаслідок вогнепального поранення.

Друга жертва – Олександр Вихор. Хлопця затримали силовики 9 серпня. Вочевидь, Олександр загинув від проблем із серцем, коли він тривалий час перебував в автозаку на сонці. Однак батькам в МВС повідомили, що Вихор помер від нібито передозування наркотиками.

Третій загиблий – Артем Паруков. 16 серпня його збив водій "Рено". Рідні Артема не знають, чи юнак брав участь у протестах, однак не вірять в офіційну версію смерті: що він нібито стояв на проїжджій частині та ігнорував заклики водія відійти.

Четверта жертва – Геннадій Шутов. 11 серпня в Бресті чоловік отримав вогнепальне поранення у голову. Декілька днів лікарні намагалися врятувати Шутова, однак 19 серпня він помер у госпіталі Мінська.

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