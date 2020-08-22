Події в Білорусі – шанс для України повернути Крим і Донбас. Так вважає голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров.

Чи дійсно протести в Білорусі можуть нагадати світу про анексовані території й повернути їх Україні й наскільки це реально — читайте у програмі "Крим. Реалії" на 24 каналі.

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Шанс повернути Крим

На думку Чубарова, можливе введення Росією військ на територію Білорусі викличе нову, ще більшу кризу в міжнародних відносинах. Однак він вважає, що "такий розвиток подій може стати шансом для України у відновленні власної територіальної цілісності, включно з Кримом".

Погоджується з цим твердженням і лідер кримськотатарського народу Мустафа Джемілєв. Він вважає, що хоч це і "звучить цинічно"– але загострення в Білорусі можуть грати на руку Україні.

Російське втручання

Натомість білоруський політолог Валерій Карбалевич вважає, якщо армія Білорусі відмовиться виконувати накази Лукашенка, лише в такому випадку можна буде говорити про російське втручання.

Навіть якщо не буде військового загострення, Росія все одно за кримським сценарієм застосує так звану "м'яку анексію". І нелояльних білорусів замінять на росіян,

– так вважає білоруський політолог Павло Усов.

Захоплення влади

Білоруська генпрокуратура відкрила кримінальну справу за статтею "захоплення влади" 20 серпня 2020 року. Вона звинуватила членів Координаційної ради з питань передачі влади, яку нещодавно створила опозиція і в яку входять нобелівська лауреатка з літератури, ексміністр культури та правозахисники. У самому координаційному комітеті заявили, що не бачать у своїх діях підстав для статті про захоплення влади.

На думку колишнього політв'язня Кремля Володимира Балуха, на Білорусь може чекати доля Криму.

Паралелі видно неозброєним оком. Те, що відбувалось в Криму, і те, що відбувається в Білорусі – Путін назвав терміном "вступили до складу Російської імперії за згодою законної влади". Так, як в Криму є законність так званої "влади", так само і в Білорусі. Тут і проходять ці паралелі,

– зазначив Балух.

Ще один колишній політв'язень Кремля Олег Сєнцов, який пробув у російській тюрмі 5 років, підтримує протести в Білорусі. Він вважає, що ці події можуть перекинутись і на Росію, там теж назріває революція. І тоді Крим може повернутись в Україну.

Відтак, через протести у Білорусі Україна зобов'язана нагадувати міжнародній спільноті про те, як Росія анексувала Крим і почала війну на Донбасі. Для цього Офіс Президента має висловити свою чітку позицію.

Що відомо про протести у Білорусі? 9 серпня у Білорусі відбулись президентські вибори. Згідно з офіційними результатами, переміг Олександр Лукашенко. Білоруси називають результати виборів сфальсифікованими.



Незадоволені виборці вийшли на мирні демонстрації. Проти мітингувальників "кинули" ОМОН.



Під час акцій загинули щонайменше 4 людей, більше тисячі отримали поранення, понад 7 тисяч – затримали.



З 11 серпня у Білорусі розпочався всенародний страйк. Тисячі співробітників не виходять на роботу, вимагаючи відставки Лукашенка та чесних виборів. 9 серпня у Білорусі відбулись президентські вибори. Згідно з офіційними результатами, переміг Олександр Лукашенко. Білоруси називають результати виборів сфальсифікованими.Незадоволені виборці вийшли на мирні демонстрації. Проти мітингувальників "кинули" ОМОН.Під час акцій загинули щонайменше 4 людей, більше тисячі отримали поранення, понад 7 тисяч – затримали.З 11 серпня у Білорусі розпочався всенародний страйк. Тисячі співробітників не виходять на роботу, вимагаючи відставки Лукашенка та чесних виборів.

Як самі кримчани ставляться до подій в Білорусі – дивіться у відео програми